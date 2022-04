Végig felmarták az utat az Áchim András utca OMV kút kereszteződésében Kaposváron, ezt követően pedig új burkolatot kapott ez a szakasz. Útfelújítások zajlottak szerdán a Corsónál lévő körforgalomnál, a Dózsa György utcában és a Vásártéri úton is.

– A Giro d’Italia kerékpáros körverseny kaposvári érintett szakaszainak útfelújítása zajlik, de emellett városszerte meleg kátyúzással javítjuk ki az úthibákat – mondta el Szontágh Péter, a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Hozzátette: több utcában – mint például a Dózsa György utcában – aknaemelések történnek. – Üzemel a Kaposvári Kátyúűző oldal, ahol a városlakók bejelenthetik az úthibákat és ezeket rövid időn belül kijavítjuk – emelte ki az ügyvezető.



Nem csak Kaposváron, hanem megyeszerte javítják az úthibákat. Ugyan nem volt kemény az idei tél, de a burkolati hibák bőven adnak feladatot az utakon.

– Hiába enyhe a tél, a csapadék a burkolatba bejutva a fagyási-olvadási ciklusok hatására szétfeszítheti az aszfaltot. Emiatt alakulhatnak ki a burkolati hibák – mondta el Németh Zsolt, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatója.

Forrás: Lang Robert Kaposvar



Hozzátette: a tartósabb és hatékonyabb burkolatjavítási munkák elvégzésére tavasztól őszig van lehetőségük. – A kátyút körbe kell vágni, a lyukat meg kell szabadítani a szennyeződésektől, majd ki kell önteni bitumenemulzióval, ezután kerül a kátyúba az aszfalt, amit még tömöríteni kell – mutatta a klasszikus kézi bedolgozásos kátyúzást Németh Zsolt. Kiemelte: a megfelelő hőmérsékleten és technológiával elvégzett javítás akár évekig is megoldást jelenthet azokon az útszakaszokon, amelyeken nincsenek teherbírási problémák. Idén is több tonna meleg aszfaltot használnak fel a kátyúk megszüntetésére.



Németh Zsolt megyei igazgató arról is beszélt, hogy tavaly az utóbbi évek legnagyobb útfelújítási programjait indíthatták el Somogy megyében.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint több mint kilencmilliárd forint értékben valósultak meg és zajlanak fejlesztések belügyminisztériumi, a Magyar Falu Program és a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében. Elkészült a jutai körforgalom, számos összekötő út a települések között. Csaknem hétszázmillió forintból pedig a Barcs-Berzence összekötő út is megújul, március végén megkezdődtek a munkálatok. Folyamatban van a kivitelezés az Andocs–Látrány összekötő út esetében is.



Forrás: Lang Robert Kaposvar



Fotók: Lang Róbert