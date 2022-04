A megyeszékhely bevásárlóközpontjai környékén már napokkal húsvét előtt megélénkül a forgalom. Sokan ajándékot keresnek, boltról boltra járva. – Éppen azon gondolkodom, hogy mit vegyünk – mondta Csillag Ibolya, egy fiatal kaposvári édesanya. – Négy gyermekem van, nekünk hozzávetőlegesen 50 ezer forintba kerülnek majd az ünnepek. – Sokat nem kell költenünk, mert a gyermekek már nagyok, húsvétra ők már pénzt kérnek, de persze édességet is kapnak – mondta Jancsó Ildikó.

A Regio Játék több mint 2400 fős mintán végzett kutatásában a résztvevők 30 százaléka 3-5 ezer forint értékben vásárol húsvéti ajándékot, a szülők egyötöde viszont 10 ezer forintnál is többet szánt a húsvéti meglepetésre gyermekenként. A felmérés összesítette az ajándékok fajtáját is, így megtudhattuk, hogy a legtöbb családban a játékok mellett édességet, mesekönyvet és kifestőt is hoz magával a húsvéti nyuszi. Az öt legnépszerűbb játékkategóriába tartoztak tavaly húsvétkor a kreatív, fejlesztő játékok, a szabadtéri játékok, a társasjátékok, a legókészletek és a plüssjátékok.

A megkérdezettek 31 százaléka már több héttel az ünnep előtt beszerzi a húsvéti meglepetéseket, 53 százaléka egy-két héttel korábban veszi meg a húsvéti ajándékokat. A játékkereskedőknél forgalom szempontjából a karácsony után a húsvét az év második legerősebb időszaka, a teljes éves forgalmuk közel 10 százalékát gyűjtik be ilyenkor.



Palavicsné Grinovicz Bianka (Kaposvár):

– Nagyon sokat nem költünk húsvétkor a családban, mert mi egyébként is gyakran megajándékozzuk egymást. A mi ajándékunk a szeretet. A folyton rohanó világban az az igazi ajándék, hogy együtt lehetünk végre, és húsvétkor meglátogatjuk a rokonokat. Forrás: Lang R.

Magyar Attila (Kaposvár): - Örömmel mondhatom, hogy az idei húsvét különleges lesz, mert hazalátogaott a fiúunokám, Münchenből. A szülei külföldön élnek, húsvétra általában sokféle ajándékot vásárolunk, nagy a család. A számításaim szerint összesen akár százezer forintot is elölthetünk az ünnepekre. Forrás: Lang R.

Csorba Katalin (Kaposvár):

– Két unokám van, egy 3 éves és egy 4 éves, és fejenként tízezer forintot fordítunk az ajándékaikra. Már előre megvettünk minden ajándékot, sokat készültünk az ünnepre. Az ajándékok között minden bizonnyal a sláger a legó lesz, de nem maradhat el a lufinyusziba rejtett édesség sem. Forrás: Lang Robert Kaposvar



Fotó: Lang Róbert