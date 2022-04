Heti rendszerességgel ellátogat Osztopáni Jánosné és férje a kaposvári újrahasználati központba. Szerdán például egy öntött vas serpenyőt talált. – Sok mindent hoztunk mi is már ide, de vettünk itt ötezer forintért egy szinte új állapotú tálalószekrényt, valamint fotelokat – mondta el a kaposvári nyugdíjas.

Ottjárttunkkor fotelból, kanapéból sem volt hiány a központban, de fél tucat akvárium is várta új gazdáját, s bébi­komp, antik gyertyatartók, csempék, járólapok is a kínálat részét képezték. – Hamar gazdára találnak a behozott bútorok, használati tárgyak, de keresettek a jó állapotú könyvek, bakelitek is, tavasszal pedig a kerti garnitúrák – mondta el Fehér Roland, a központ egyik dolgozója.

– Folyamatosan telítődik az újrahasználati központ áruval, amelyet tárolási díj fejében haza lehet vinni – mondta el Szi­lágyi Ádám, a hulladékudvart üzemeltető Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője. Hozzátette: ha szükséges egy-egy csavar, kisebb javítás, azt a dolgozók elvégzik. Kiemelte: négy évvel ezelőtt szerették volna megteremteni annak a lehetőségét, hogy a kaposvári háztartásokban a feleslegessé váló, ám jó állapotú, másnak még használható tárgyak, bútorok ne kerüljenek a szemétbe, hanem tegyék elérhetővé másoknak. – Nagyon népszerűek a könyvek, társasjátékok, bögrék, kerti bútorok – sorolta Szilágyi Ádám.

Az utóbbi hónapokban azt tapasztalják, hogy nagymértékben megnőtt a hulladékudvar forgalma, sok zöldhulladék, valamint veszélyes hulladék érkezik hozzájuk. – Emiatt megváltozott a forgalmi rend, az ürítő téren öt gép tartózkodhat egyszerre és a jövőben tervezzük a terület bővítését is – mondta el Szilágyi Ádám.



Fotó: Lang Róbert

Lejárt a határidő

Csütörtökön lejárt a jelentkezési határidő a lomtalanításra, ugyanis az idén is regisztrációhoz kötötték a lim-lomok elszállítását Kaposváron. A rendszer célja, hogy megszüntessék az erre az időszakra jellemző gondozatlan, rendezetlen utcaképet a kukák környékén. Az érintetteket április végéig tájékoztatják arról, hogy májusban pontosan mikor is érkezik hozzájuk az autó. A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a somogyi megyeszékhelyen kívül további 116 településen szolgáltat, ezeken a napokban megkezdték a lomtalanítást. Az érintett önkormányzatok hetekkel korábban kiértesítették a lakosokat, hogy melyik nap érkeznek a lomokért a kukásautók.