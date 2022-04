A Metropolitan Egyetem Turizmus és Marketing Intézetének keretein belül működő Turizmus Tehetségműhely hallgatói városmarketing-versenyre készülve Marcalit választották ahhoz, hogy feladatukat teljesítsék. A kutatási eredményeket a pécsi regionális döntőben mutatták be.



A hallgatók által összeállított kérdőívet több mint háromszázan töltötték ki – köztük városlakók és vidéken élők is. Utóbbiak válaszaiból kiderült: 60 százalékban a városi fürdő miatt ismerik Marcali nevét. Ez azért is sokatmondó, mert egy húsz évvel ezelőtti felmérés szerint még a Kandler fagyizó szerepelt az első helyen.



A marcaliak 72 százaléka adott hétnél magasabb pontot a tízes skálán. A tetszési index a családi kötődésen kívül, a csendes, parkos, rendezett város kategóriában volt a legmagasabb.

Az emberek szerint elsősorban az egészségügyi ellátáson lenne mit javítani, másodsorban jóval több kulturális, szórakoztató program kellene, és szükség volna új látnivalók létrehozására is. A programokon belül több fesztivált szeretnének, melyeken – csaknem 60 százalékban – pop-, könnyűzenei előadók, tehetségkutatók fellépőinek koncertjeit hallgatnák leginkább.



Az elemzések után a városmárka-építés középpontjába a marcali fürdő került a szálláshelyek fejlesztésével – még egy városi kemping létrehozása is felvetődött. E köré épült fel a zöldturizmus a borvidék bekapcsolásával, gyalogos és kerékpártúrákkal, valamint közösségépítő sportos programokkal, tematikus utcafesztiválokkal. A kitöltők között voltak, akik hajnalig tartó szórakozási lehetőségeket szeretnének. Mások kilátót képzelnének el a Marcali-háton, de zenebölcsődét is szívesen fogadnának a városban. A fesztiválok jellegét elsősorban a gasztronómiai vonalon határozták meg – benne például fagyi- és sörkóstolóval, de kutyafesztiválok megrendezését is felvetették az ötletelők. Jó pontot kapott a fürdő a különleges éjszakai fürdőzések bevezetéséért is. Volt már szerelmes fürdőzés, nőnapi éjszakai csobbanás. Legutóbb pedig koktélos tavaszváró hangulattal várták a vendégeket a fedett medencékbe.





Fotó: V. E.