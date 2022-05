Az eseményre előzetesen 240-en regisztráltak, végül valamivel kevesebben jöttek el, de így is siker volt a közös piknik Horváth Zoltán, Ukrajna siófoki tiszteletbeli konzulja szerint. – Úgy látom, hogy a nálunk lévő menekültek számára talán a legjobban az hiányzik, hogy elmaradnak a beszélgetések honfitársaikkal – mondta. – Mindenkinek megvannak a maga problémái és mindenki másképpen dolgozza fel a háború tragédiáját, de arra is van igényük, hogy ne csak online kommunikáljanak egymással.

A siófoki konzulátuson, valamint a Dharma Ló- és Állatmenhely tulajdonosán kívül a Mercy Project amerikai alapítvány hazai képviselete is kivette a részét a szervezésből. A Siófokra menekült munkatársaik most is aktívan dolgoznak, ezúttal hazánkban szerveznek tábort menekült gyerekek számára, hangzott el a pikniken. A nem mindennapi összejövetelen Ukrajna minden szegletéből érkeztek menekültek, így többek között Dnyeprből, Odesszából, Harkivból, Donyeckből, Kijevből is.

Sabine és Ivanka barátnőjükkel kirándulni jöttek Siófokra, de a kikötőben sétálva megtudták, hogy Törekiben éppen piknik van. – Úgy gondoltuk, hogy eljövünk, mert mindig jó lehetőség ukránokkal találkozni - mondta Ivanka, aki Kijevből menekült. – Örülök, hogy itt új emberekkel ismerkedhettem meg, azt gondolom, ez a piknik a magyarok nagylelkűségének megnyilvánulása. Én Odesszából érkeztem a vőlegényemmel még márciusban, az első időszak nagyon nehéz volt. Mert tulajdonképpen rákényszerültünk, hogy elhagyjuk az országunkat, most Budapesten van a szállásunk és ott ismerkedtünk meg egymással, tette hozzá Sabine.

A piknik résztvevői amellett, hogy megoszthatták egymással gondolataikat, részt vehettek egy vezetett túrán is, ahol Czinkóczky Csaba tulajdonos bemutatta a farmon élő mentett állatokat.