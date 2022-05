A toborzás után a várva várt csatajelent következett a fonyódi erdőben. A história szerint 1849-ben az osztrák hadsereg betette a lábát a Balaton parti városba, ahol vegzálták az embereket és élelmiszert zsákmányoltak. A magyar huszárok ezt nem nézték jó szemmel, ezért felderítőket küldtek, hogy megtudják mekkora sereg tartózkodik a településen. A két felderítő huszár közül azonban csak az egyik tért vissza, a másikat elfogták az osztrákok és megkötözték. A markotányos lányok viszont furfangosak voltak. Éppen arra jártak, ahol fogva tartották a magyar felderítőt. Az őt őrző katonát megkínálták borral, aki gyorsan megrészegült az italtól, ezért ki tudták szabadítani társukat. Az osztrák katona pedig büntetését kapott, mert nem végezte jól a dolgát, az őrt azonnali hatállyal kivégezték.





Nem sokkal ezután mindkét sereg megtöltötte ágyúit és elkezdték lőni egymást. Percekig hatalmas ágyúdörgés volt a fonyódi Kossuth-erdőben. Az eseményre kilátogatók közül többen is befogták fülüket, akkora robaj volt a Balaton partján. Miután elhalkultak a hatalmas fegyverek az osztrák és a magyar seregek megindultak és puskával, karddal estek egymásnak. A látványos és több mint félórás csatajelenet végén a magyar huszárok ünnepelhették a győzelmet. A szervezők ennek a látványáról is gondoskodtak, az erdőből piros, fehér, és zöld füst szállt fel.



Domina Barnabás a fonyódi gyermekhuszárok kapitánya elmondta, két évvel ezelőtt volt tíz éves a bandérium, akkor viszont a járványhelyzet miatt nem tudtak ekkora ünnepséget szervezni. Az eseményen 15 kishuszár tett esküt, ezzel már 55 gyereket számlál a huszárközösség. Rajtuk kívül még 15 felnőtt huszár segíti a gyerekek munkáját. Domina Barnabás kiemelte, az ország több pontján is tartanak bemutatókat és már nyolcadik éve vesznek részt a Nemzeti Vágtán is. Hozzátette, alakult egy testvércsapatuk Szombathelyen és szeretnének még több gyermekhuszár csapatot alapítani más településeken is.