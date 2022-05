A Kultúr Találka zenekar izgalmas gyermekműsorral készült a kicsiknek.

Izgatottan fészkelődtek a székeken az óvodások hétfőn délelőtt. Többen közülük már az első taktusokat is tapssal díjazták. – Lennék kisgyermek című műsorunkkal leptük meg az óvodásokat és bízunk benne, hogy ebből hagyomány lesz – mondta el Orlik István, a zenekar vezetője. Hozzátette: a Kultúr Találka zenekart 2013-ban alapította feleségével, Verával.

Repertoárjuk igen széles, szülőként természetesen gyerekek számára is készülnek műsorokkal. – Döme Zsuzsa küldött nekünk egy verseskötetet – Pipacs: versek a családnak címmel – és nagyon jó verseket találtunk benne, amelyeket megzenésítettünk – mesélte a kezdeteket Orlik István.

Horváth László Árpád, a Somogy Megyei Tudományos és Ismeretterjesztő Társulat elnök-igazgatója elmondta: a koronavírus-járvány idején találták ki, hogy a kaposvári székházuk mögött a fákkal övezett füves területen szervezzenek szabadtéri programokat. A programból hagyomány lett, a helyszín pedig egyre kedveltebb. A gyerekek ezúttal is nagyon élvezték az interaktív előadást, volt, aki táncra perdült, mások pedig folyamatosan tapssal díjazták a műsort.

– Nagyon tetszenek a dallamok, jó hallgatni – mondta el Sulcz Máté, aki a Bóbita csoport tagjaként a Fésűs Éva Központi Óvodából érkezett. – Nagyon örültünk a meghívásnak és szerencsére az időjárás is kegyes hozzánk, a gyerekek pedig nagyon szeretik a zenés vagy bábelőadásokat – mondta el Bóla Mária óvodapedagógus. Hozzátette: az oktatási intézményben kiemelt figyelmet kap a művészeti nevelés, amelynek a zene és a tánc is része.



Forrás: Lang R.



Fotók: Lang Róbert