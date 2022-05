Az egész falu felfigyelt a zajra, amikor szombaton két mentőhelikopter érkezett a hetesi házhoz, de üresen voltak kénytelenek távozni. A házban lévők életét már nem tudták megmenteni.

– A gyilkosság híre hamar elterjedt a faluban, az én hasonló korú kisfiam is megtudta – mondta egy édesanya. – Megdöbbent rajta, hogy egy apa bánthatja a gyermekét. A közelben lakók fültanúi voltak a történteknek. – Éppen teregettem, amikor egy kétségbeesett női hangot hallottam kiáltani, aki a fiát szólongatta – mondta a környéken lakó Sándorné Mátrai Mónika. – Akkor fedezték fel a gyermek holttestét.

A fiú apja négy éve jött haza Írországból, ott dolgozott. Zárkózott volt, a falu életében nem vett részt. A Vikár utcai házban egyedül élt, míg a volt párja és annak családja a szomszédos Mezőcsokonyán lakott. Kéthetente fogadta láthatáson a kisfiút. Szombaton az anya és annak jelenlegi párja nem tudott bejutni a házba, ezért a férfi testvérét is hívták. A gyermek letakart holttestét a szobában találták meg. Úgy tudjuk, több késszúrással végzett vele az apa, aki ezután magát is szíven szúrta.

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja a 41 éves férfi és kiskorú gyermeke halálát. A hetesi férfi 2022. május 7-én otthonában ölte meg a szülői láthatáson nála tartózkodó gyermekét, majd önmagával is végzett. A gyermek halála miatt ember­ölés bűntett gyanúja miatt rendeltek el nyomozást. Hogy miért történt a gyilkosság, most még vizsgálják, felelte érdeklődésünkre vasárnap Batta Zsolt Iván, a főkapitányság ügyeletes sajtóreferense.

Pszichológus szakértők szerint a kiterjesztett öngyilkosság jellemzője az, hogy az öngyilkos nem csak magával végez, de mást is magával visz a halálba. Előfordul, hogy olyan valakit választ, akinek a megölésével fájdalmat akar okozni azoknak, akiket hátrahagy. Ilyen esetek történnek, amikor egy elvált szülő a gyermekével végez, hogy ezzel az egykori párján álljon bosszút.



Nem ritkák a hasonló tragédiák

Több tragédia is történt az utóbbi időszakban, amikor a szülők nem tudták feldolgozni, hogy a válás miatt elveszthetik a gyermekeiket. Mesét kapcsolt be kislányának a gyerekgyilkos apa: egy győri férfi három hónappal azután, hogy kiszabadult a börtönből, a láthatáson megfojtotta a 13 éves nevelt lányát és a 10 esztendős fiát. Egyedül a hatéves kislányát hagyta életben, akivel mesét nézetett, amíg elkövette borzalmas tettét. Egy magyar nő Olaszországban késelte halálra a kétéves kisfiát. A szörnyű tettre azután került sor, hogy a magyar bíróság ideiglenesen az apánál helyezte el a gyermeket, akivel a nő csak kéthetente három órára találkozhatott volna. Az anya képtelen volt feldolgozni, hogy gyermekét el akarják venni tőle.