– Szerintem a szakma biztos megélhetést jelent – mondta a 21 éves mesztegnyői Szalai Máté érdeklődésünkre. – Kaposváron 2020-ban érettségiztem, a Lamping József technikumban szobafestő, mázoló, tapétázó képzést választottam. Elég jó az ösztöndíj, érdemes szakmát tanulni, lehet, ha most választanék pályát, akkor előbb a technikumba jelentkeznék, s utána tanulnék tovább.

A Kaposvári Szakképzési Centrum közölte: a következő tanévben 525-en technikumban, 376-an szakképző iskolai képzésben, míg tízen orientációs évfolyamban kezdhetik meg középfokú tanulmányaikat. Az idei felvételi eljárás során 1465 jelentkezést kaptak a centrum iskolái, amely szinte azonos a tavalyival.

– A szakképzési törvény értelmében a beiskolázás ágazatra történik – derült ki a KSZC tájékoztatójából. – A legtöbb jelentkezés a turizmus-vendéglátás, valamint a szépészet képzésein volt. Nagyon népszerű még az informatika és távközlés, a rendészet, közszolgálat, valamint a honvédelmi ágazat képzései is.

Vörösné Petes Marianna, a segesdi Ferrokov Kft. főkönyvelője hangsúlyozta: a cégek számára kiemelten fontos a szakemberképzés. Nem csak a mezőgazdaságban, hanem a gépiparban is. Így a somogyi gazdaságnak szüksége van többek közt frissen végzett CNC-gépkezelőkre, hegesztőkre, valamint villanyszerelőkre is.

A diákok szakmai tanulását több dolog is segíti. A tanulmányaik során ösztöndíjat kapnak, és fontos szempont lehet, hogy 25 év alatt szja-mentesség is jár nekik.



Belehúztak az oktatásba Siófokon, 43 szakmában tanulnak

A Siófoki Szakképzési Centrumnak a 2021–2022-es tanévben 2514 tanulója volt. Szamosi Lóránt kancellár elmondta, hogy a technikumi évfolyamok száma négy iskolában 5-5, azaz 20 évfolyam volt, s összesen 43 szakmában tanultak. Az OH-rangsor alapján felvett tanulók száma az idén 586 (technikum 264, szakképzés 222). Ez közel 12 százalékkal több a tavalyinál is, ami egészen kiemelkedő év volt. – A nyolcadik után a középfokú oktatásba továbblépők közül a legtöbben a technikumok mellett döntöttek 2022-ben is – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. – A jelentkezési adatok alapján a szakmát és érettségit egyszerre adó intézményeket bármilyen más iskolatípust magasan előzve a felvételizők több mint 42 százaléka választotta.

A szakképzésbe újonnan belépők havonta 8–16 ezer forintos általános ösztöndíjat kapnak. Akinek duális formában, vállalati együttműködésben folytatódik a képzése, annál ezt közel 100 ezer forintos munkabér váltja fel. Az ITM azt is közölte, hogy fontos újdonság a pályakezdési támogatás, amelyet először tavaly fizettek ki azoknak, akik sikeresen teljesítették a szakmai vizsgát.



Fotó: Lang Róbert