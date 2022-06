Már csak a villámhárító rendszert kell kiépíteni a bárdudvarnoki református templomnál ahhoz, hogy befejeződjön a 15 millió forint értékű felújítás. A településen áprilisban kezdődött a munka Isten házán. Kicserélték a tetőhéjazatot és megerősítették a gerendákat. Perpék Attila lelkipásztor érdeklődésünkre elmondta, a templom belseje már korábban elkészült, a nyílászárók is megújultak, már csak a külső felújítást kellene elvégezni, ahhoz azonban újabb pályázati forrásra lenne szükségük. Perpék Attila másik, a mezőcsokonyai gyülekezete is nyert támogatást templomfelújításra. Az épület főhajó részében kicserélték a nyílászárókat, jelenleg pedig az épületvillamossági korszerűsítésnél tartanak. A lelkipásztor hozzátette, a 15 millió forintos beruházás hetek múlva készülhet el. Somogy megyében több mint 30 református templom lett már korszerűbb, illetve újul meg a következő időszakban. Hella Ferenc, a Somogyi Református Egyházmegye esperese elmondta, a különféle támogatási programoknak köszönhetően az elmúlt években folyamatosan megújultak a templomok, a parókiák és a közösségi házak. A református épületek 70–80 százalékában már történtek kisebb-nagyobb változások, de még sok pénzre van szükség ahhoz, hogy minden tervezett felújítás elkészüljön. Hella Ferenc hangsúlyozta, a templomok megújításához átlagosan 15 millió forintot nyertek a gyülekezetek. Az árak azonban olyan mértékben „elszaladtak”, hogy ennyi pénzből nagyobb beruházásokat nem lehet elvégezni.

Az esperes hozzátette, úgy veszi észre, hogy a szebb épületek vonzzák az embereket és valamelyest emelkedett a templomba járók száma. – Boldogok vagyunk, hogy az épületeket fel tudjuk újítani, de szeretnénk, ha lenne olyan támogatás, amelyekből programokat lehetne szervezni és még több embert meg tudnánk szólítani.

A célunk nem más, mint hogy foglalkozzunk az embertársainkkal és odavezessük őket Istenhez – hangsúlyozta Hella Ferenc. A templomfelújításokkal kapcsolatban megkerestük a Kaposvári Egyházmegyét is. A katolikusoktól azt a választ kaptuk, hogy jelenleg nagyobb korszerűsítés sehol sem zajlik, az elmúlt években azonban több templom is megújult.