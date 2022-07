Jó néhány év után újra a rock and roll életérzés tölti be a siófoki Jókai parkot, amit július 30-án, szombaton, úgy este 9 óra körül belőtt sérójú jampik és jampipik népesítenek be.

Hiába a címben is szereplő 75, bár bűvös ez a szám, de Fenyő Miklós energiája és hangja mit sem változott. Egy őrületes bulira, fantasztikus hangulatra, kihagyhatatlan slágerek sokaságára számíthatnak a koncert résztvevői.

Fenyő Miklós koncertjei nem csak a zenéről szólnak, nem csak társasági összejövetelek, hanem egy megfoghatatlan életérzést is közvetítenek, így Siófokon is egy időtlen, elvarázsolt estére, gondtalan élményre számíthatnak a rajongónak, kortól, nemtől függetlenül.

Az igazán fanatikus Fenyő-rajongók, még extra meglepetésre is készülhetnek, hiszen a koncerten megvásárolható lesz a néhány hete, a jubileumi turné alkalmából megjelent, 75 Magyar Népmese című Fenyő Miklós-könyv „turné limitált és dedikált” példánya.

A Sonline.hu játékával olvasóink páros belépőjegyet nyerhetnek a fergetegesnek ígérkező koncertre. Részletek a sonline.hu/fenyo75 oldalon.

Fenyő 75 – Pábijubíleumi Koncert – Show

Siófok Szabadtéri Színpad

Július 30. 21.00 óra

Jegyek: broadway.hu, Siófok Tourinform, Hajóállomás, Óriáskerék