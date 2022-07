– Gondol még a kezdetekre?

– Igen, éppen a napokban volt itt Somogyban Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, aki döntő szerepet játszott a kormányhivatali rendszer kialakításában. Visszaemlékeztünk néhány mondat erejéig az első időszakra, amikor a sok elaprózott szervezetet összevontuk egy nagyba. Ennek köszönhetően azóta a különböző feladatokat sokkal hatékonyabban, gyorsabban és olcsóbban hajtjuk végre. Például az erdészeti és a népegészségügyi munkatársaknak csak a saját feladataikkal kell foglalkozniuk, nem terheli őket pénzügy, koordináció vagy humánpolitika. 2010-ben fektettük le a kormányhivatali rendszer alapjait, ami máig működik. Például mindig tudunk átcsoportosítani munkatársakat azokra a területekre, ahol a legnagyobb szükség van rájuk.

– És ez csak a kormányhivatali múlt…

– Valóban, de egész életemben a somogyi közigazgatásban dolgoztam, ehhez értek a legjobban és úgy gondolom, hogy a helyemen vagyok. Pont 40 éve hogy kezdtem, 1982-ben gyakornokként indultam. Államigazgatási főiskolát végeztem, majd a rendszerváltás után jegyző lettem. Települési és megyei szinten, valamint az állami közigazgatásban is dolgoztam. A megyei önkormányzatnál osztályvezető voltam, utána aljegyző, közigazgatási hivatalvezető, majd főigazgató. 2014-től töltöm be a kormánymegbízotti posztot, ami a legnagyobb feladat, de szívesen csinálom, mert akkor hatékony az ember munkája, ha szívesen végzi. Örülök, hogy a miniszterelnöktől és közvetlen feletteseimtől bizalmat kaptam.

– A veszélyhelyzetben hogy vizsgázott a rendszer?

– Egyértelműen jól. Amikor a járvány alatt kontaktkutatást kellett csinálni Somogyban átlagosan napi 500 volt a beteg, de volt olyan nap, amikor 533 fertőzöttet regisztráltak. Képzeljük el, hogy minden beteghez tartozott legalább 10 kontakt, őket aznap fel kellett kutatni, mert másnap jött újabb több száz beteg. Ezt a békeidőkre kitalált járványügyi osztályok képtelenek voltak egyedül ellátni, ezért a törvényességi főosztályon át a foglalkoztatásig mindenki besegített. Az oltások és a tesztelések megszervezésénél is óriási munkát végeztek a kollégáim. A mostani védelmi feladatoknál, az ukrán menekültek ellátásánál szintén szükség volt plusz emberekre, amit ennek a rugalmasságnak köszönhetően megoldottunk.

– Az új ciklusnak már láthatóak a kihívásai?

– Minden ciklusnak megvoltak a kihívásai, ezeket most még csak sejteni lehet. Annyi azonban már érzékelhető, hogy az orosz–ukrán konfliktus hatásai erősen érintik Magyarországot is, a háborús infláció mellett háborús gazdasági válság fenyeget. Egy munkaalapú társadalomban ilyenkor még nagyobb szükség van a támogatásokra, hogy működni tudjanak a vállalkozások. A foglalkoztatási főosztályon a pandémia után majdnem minden hétvégén dolgozniuk kellett a kollégáknak, hogy a vállalkozókhoz a támogatási formák eljussanak. Ez a munka a jövőben is fontos lesz.

– A nagy megterhelés nem megy a többi ügyfél rovására?

– Amennyiben a mindennapi szolgáltatások igénybevétele gördülékeny és jó, akkor az emberek elégedettek az állammal. Mi a ritka kivételektől eltekintve pozitív visszajelzéseket kapunk. Ha a kormányhivatalt említjük, akkor az embereknek elsősorban a kormányablak jut eszébe, hiába dolgozunk még sok másik területen. Somogyban tizenöt kormányablak működik, melyekben 339 ezer ügyfelet fogadtak 2021-ben. Ez 373 ezer ügyet jelentett, mert egy ügyfélnek több ügyet is intéztünk. Örülünk annak, hogy az országos átlagnál gyorsabbak vagyunk, mert a várakozási idő átlagosan 15 perc, és a betérők 10–12 perc alatt elintézik az ügyeket. Ez sok ezer ügytípus esetében jó eredmény. Azt, hogy Somogyban senkinek sem kell hosszan várakoznia, jól mutatja, hogy a Balaton-parton a fővárosiak a nyaralásuk alatt a mi kormányablakainkat keresik fel ügyeik elintézésére. A számok bizonyítják, hogy a leterheltségük nagyobb, éppen ezért átépítettük Siófokon a kormányablakot, így a nagyobb ügyféltérrel meg tudunk felelni ennek a kihívásnak.

– A kis somogyi falvakban élők is hozzájutnak a szolgáltatásokhoz?

– Megyénkben 30 kilométeren belül mindenki számára elérhető egy kormányablak, de vannak zsáktelepülések, ahol a közlekedés nehézkesebb. A probléma leküzdésre kormányablakbusz működik Somogyban, ennek menetrendjét a járási hivatalvezetők az érintett önkormányzatok igényeit figyelembe véve dolgozzák ki. Erről is pozitív visszajelzések érkeznek hozzánk, mert valóban nagy segítség a kistelepülések lakóinak, hogy a hivatal mondhatni házhoz meg.

– Foglalkoztatási szempontból milyen nyár ígérkezik?

– Somogy agrármegye, ahol ipari nagyfoglalkoztatóból kevesebb van, viszont a Balaton-part és Kaposvár az országos átlag felett teljesítenek. A nyári hónapokban a Balaton eltartja a háttértelepülések lakóit, de a megye déli részén az álláskeresők száma magasabb. Ezért vesszük nagyon komolyan azt, hogy az egyes támogatási formákból származó pénzeket, és a közfoglalkoztatást úgy használjuk fel, hogy az ezeken a területeken élő állampolgárokon is segíteni tudjunk. 2010-től 2020-ig az álláskeresők száma folyamatosan csökkent. A járvány ugyan okozott egy törést, de 2021-ben ismét mérséklődött az álláskeresők száma. 2021-ben 12 ezer 751 volt az átlagszám, ami 17,9 százalékkal bizonyult jobbnak az előző évinél. Azt látjuk, hogy ez a tendencia folytatódik, s ennek érdekében továbbra is együttműködünk az önkormányzatokkal és a vállalkozókkal, segítjük őket. Mindezek mellett nagyon jó az együttműködésünk a térség országgyűlési képviselőivel és az összesen 246 somogyi önkormányzat polgármesterével, jegyzőjével. Idén nyolcadik alkalommal rendezzük meg a polgármesteri–jegyzői találkozót a megyei önkormányzattal közösen.



Nagy segítség a kistelepülések lakóinak, hogy a hivatal mondhatni házhoz megy.

Az ügyfélközpontú közigazgatás jó példája volt a koronavírus-járvány alatti veszélyhelyzet idején lejárt személyi okmányok meghosszabbítására biztosított hétvégi nyitvatartás, ami Somogyban összesen hét kormányablakot érintett. Már most is sok ügy intézhető elektronikusan, akár otthonról, de ezt követően is folyamatosan bővítjük ezek körét, hogy még kényelmesebbé, egyszerűbbé és gyorsabbá tegyük az ügyintézést. Az e-bejelentővel a közműcégek adatváltozásait elektronikusan is lehet rögzíteni, sőt a közeljövőben más, például telekommunikációs cégek is csatlakoznak a rendszerhez. Hogy ez mennyire előnyös, csak az tudja, aki több szolgáltatónál akart már személyesen bejelenteni egy lakcím- vagy tulajdonosváltozást. Óriási előrelépés, hogy mindezt már egy laptopról is el lehet végezni. A kormányablakokba mesterséges intelligenciával működő, automatikus ügyintézést lehetővé tevő eszközt telepíttek. A nap 24 órájában elérhető, automatizált ügyintézési pontokon elektronikus úton, okmány és arckép-azonosítás igénybevételével tizennégy népszerű ügyet lehet majd intézni, mint például a személyazonosító igazolvány vagy az útlevél igénylése. Ezek segítik majd a gyors és automatizált ügyintézést, személyes találkozás nélkül. Somogyban a technikai feltételek kiépítése zajlik, két helyszínen már csak az érintőképernyős eszközök telepítésére várnak.



Fotó: Kovács Tibor