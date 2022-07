Hamar átestek az ismerkedésen a fiúk a nyári napközi első napján, hétfőn ­déle­l­őttre már össze is állt a csapat és a bójákkal kijelölt kapukba záporoztak a gólok. – Tavaly nyáron is napközis voltam, s nagyon jól éreztem magam – mondta két gólpassz között Bikali Martin, aki a Kinizsi-iskola negyedik osztályába fog járni ősszel. Elmondta: édesanyja a kistestvérét gondozza otthon, édesapja pedig dolgozik, ezért döntöttek a nyári napközi mellett. Lesz persze később családi nyaralás is, a horvát tengerpartot célozzák meg.