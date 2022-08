A verseny szervezői idén másfél millió forinttal támogatták a Siófoki Állatvédő Alapítványt, a támogatást a 12 döntős lány és a legutóbbi győztes Balogh Eleni adta át a menhely munkatársainak. A lányok közös fotókat is készítettek az alapítvány négylábú védenceivel.

Balogh Eleni 2019 óta a Miss Balaton regnáló királynője, de most szombaton, három év után tovább kell adni majd a koronát valakinek a 12 lány közül. A menhelyre is boldogan elkísérte őket, párjával néhány éve ők is otthont adtak egy kiskutyának. – A szívem szakad meg, amikor gazdátlan kutyákat látok, legszívesebben mindegyiket hazavinném – árulta el siófoki ebeket simogatva.

– A felajánlott összeget a gondozásunkban lévő kutyák állatorvosi költségeire: műtétekre, ivartalanításra, oltásaira és chipezésére szeretnénk költeni – el Vörös Zsuzsa, a Siófoki Állatvédő Alapítvány elnöke. – Évente közel 500 kutya kerül be hozzánk. Ez a támogatás egy havi teljes orvosi számlánkat fedezi, mely hatalmas segítség – folytatta az alapítvány elnöke.