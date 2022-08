Ha hidegebb az üveg, akkor feszül, emiatt nehezebb fújni, magyarázta az egyik üvegfúvó mester. Aprókat kell fújni, hogy könnyen formálódjon. A huták közvetlen közelében 60 fokos meleg is lehet.

Az üvegfúvás nehéz mesterség



– Közkeletű tévedés, hogy erős tüdő kell az üvegfúváshoz – mondta a bakonygyepesi Kanál József, aki 40 éve dolgozik a szakmában. – A tüdőkapacitásnál fontosabb a tapasztalat, mert nagy gyakorlat kell ehhez a munkához. Bármit el lehet készíteni, ami kijön a formából, de ha megakad az üveg, akkor már nem lehet változtatni rajta. A szakma évtizedek alatt annyit változott, hogy manapság egyre jobb minőségű, szinte patyolat tiszta és buborékmentes az üveg.

üvegfúvás



– Rendkívül izgalmas, varázslatos az egész! – mondta Károlyi Ildikó, aki Újpestről jött. – Gyakorló keramikusként is tudok újat tanulni, és az üvegfúvás jó lehetőség a fiataloknak.

A kemencénél James Carcass forgatja az üveget, az angol üvegművész már régóta Magyarországon, közelebbről Tápiószecsőn él, és rendszeres résztvevője a bárdudvarnoki alkotótábornak. Többen is vannak, akik hosszú évek óta járnak ide. Az idei rendezvény a két éve indított 30 éves jubileumsorozatuk része, miután az alkotótelepet 1990-91-ben szervezték meg először, Goszthony Mária 1989-es halála után. Egy év múlva már nemzetközi szimpoziont tarthattak.

Az üvegfúvás mesterség

– Visszahívtuk a régi résztvevőket és természetesen vannak új vendégeink is – mondta Andor István, a Goszthony Mária Alapítvány kuratóriumának elnöke és az alkotótelep vezetője. – A szlovák Lubomir Ferko régi ismerősünk, és most újra ellátogatott hozzánk. Egy francia és egy ausztrál művész is érkezett vele, és a héten egy litván üvegművész érkezését is várjuk, aki szintén a kezdetektől segíti a munkánkat.

Rengeteg a fiatal, hiszen gyakorlaton lévő egyetemisták is belekóstolhatnak az üvegfúvás műveletébe. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME), a Pécsi Egyetem frissen indult üvegszakának hallgatói, a Soproni Egyetem tárgyalkotó tanszékének üvegesei, és a MATE Kaposvári Campusa Rippl-Rónai Művészeti Intézetének kézműves tárgykultúra szakos hallgatói ismerkedhetnek az üveggel. Az ősszel konferenciát rendeznek, majd a kaposvári campuson nyílik kiállítás a Bárdudvarnokon készült alkotásokból. Ezeket már a hétvégén megcsodálhatják a Gosztonyi-kúriában, mert ez a tárlat lesz az idei üvegszimpozion zárása, és a bárdudvarnoki Zselic lelke összművészeti fesztivál záróeseménye.

Áramfejlesztést végeztek az üvegműhelyben

Minden évben van technológiai újdonság a bárdudvarnoki üvegtáborban. Az idén áramfejlesztést végeztek, hogy minél több kemencét tudjanak üzemeltetni, mert tavaly kevésnek bizonyult az áram, és be kellett osztani, hogy melyik kemence működjön. A huta gázigényes, és a villanykemencés technológia is sok energiát használ. A következő évben meg kell vizsgálniuk az energia felhasználásukat. A műhelyt mindenesetre bővíteni tudták a közelmúltban. Bevételt jelent a számukra, hogy a magyar üveggyárak megszűnése után bérletbe adhatják a telepet.