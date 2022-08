A kiállítás nagy szerepet játszik a fiatalok ismeretszerzésében.

A párizsi Eiffel-torony, holland fapapucsok, spanyol buty­kos, Allah szeme és tulipános kávéscsésze Törökországból. Felsorolni is nehéz lenne, mennyi mindent gyűjtöttek egy nagy asztalra a Compass Egyesület önkéntesei. Valamennyi tárgy egy-egy ország jellegzetességégére utal.

Megmutatták egymásnak hazájuk jellegzetességeit.

Fotós: Lang Róbert



– A táborainkon belül nagy hangsúlyt fektetünk a különböző kultúrák megismertetésére. A gyerekeknek mindezt érintőlegesen tanítják az iskolában, mi ezt szeretnénk bővíteni. Úgy tartjuk, a tapasztalati úton megszerzett ismeretek jobban beépülnek. Itt minden tárgyat megnézhetnek, megfoghatnak, hiszen ezek az adott ország építészetét, növényzetét, szokásait tükrözik. Erre az élményre könnyebb emlékezni. A különböző területeken megszerzett tudás nemcsak a tanulást, hanem a személyiségfejlődést is segíti – mondta Eglyné Katona Andrea, a Compass Egyesület elnöke, aki szerint a gyerekek magyarságtudata is felébred, ha más kultúrákkal találkoznak. Jobban el tudják helyezni magukat is a világban. Az egyesület önkéntesei szerint a háborús helyzet miatt különösen nagy szükség van az egymás elfogadására való nevelésnek.

Kaposváron táboroznak. egymás elfogadását hirdetik.

Fotós: Lang R.



– Nyáron minden héten tartottunk tábort. A hétfő mindig a jégtörős nap volt, a bemutatkozás időszaka. Keddtől kézműves és sportprogramokat tartottunk. A hét folyamán minden résztvevő elmesélte a saját nemzetének tradícióit a gyerekeknek. A hét utolsó napját strandolással zártuk – foglalta össze a táborok programját Nyári Renáta, a Compass Egyesület nemzetközi projektkoordinátora, akinek idén három török lány segítette munkáját a táborok során.





Fotó: Lang R.

Kirándulásra mentek a tárgyak között



Egyik tárgyat a másik után kapkodták fel a gyerekek a Compass asztaláról.

– Ez az isztambuli épület nagyon érdekes, számomra a Star Wars világát idézi. Szívesen elutaznék ide – mutatott egy kis makettet a kilencéves Gyurka Csongor.

– Engem érdekel, hogy régen mi volt, de nem tudok választani, hova mennék annyi minden lehetőség van itt – nézett körül az asztalon a tízéves Kiss Virág Luca. A szintén tízéves Konecsni Lillának az Eiffel-torony tetszett legjobban.