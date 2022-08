– A permakultúra egy tervezési rendszer, integráljuk a tájat, az embert és az erőforrásokat, így alakítva regeneratív rendszereket, mely nem pusztít, hanem épít – mondta Tuba Máté, aki oktatni érkezett a „tanulási utazásra Visnyeszéplakra”. A permakultúrával kapcsolatosan többnyire a vidéki élet és a kertészkedés juthat eszünkbe, ám a hozzáértők szerint életünk egyéb területeit is építhetjük vele.

– Mindenre kiterjeszthetjük a permakultúra 12 alapelvét – mondta Turboly Teréz, aki helyi összekötőként tevékenykedett a tanfolyamon. – Egy vállalkozás felépítését is megtervezhetjük, vagy akár a saját életvitelünkre is kihathat. Az első másfél hét alatt a résztvevők elméleti tudást szerezhettek, az utolsó napokban a gyakorlatba ültették át a megtanultakat.

– Most éppen a tervezési gyakorlatot végezzük, a valós tervezési folyamat természetesen nem történhet meg három nap alatt, évekig is eltarthat, amíg megfigyeljük, mit várhatunk egy adott területtől, mit ad nekünk – magyarázta Póss Anett, aki oktatóként koordinálta éppen az egyik csapat tevékenységét. – Ha ezzel megvagyunk, akkor illeszthetjük hozzá a saját elképzeléseinket.

– Az élet dinamikája változásra ad okot, a globális felmelegedés, az energiaárak emelkedése és a belső békesség keresése a városból ide hozott – mondta Illés Róbert, aki Budapestről érkezett. – A perspektívaváltásra adott lehetőséget számomra a tanfolyam. Különös, hogy az embereket a közösségi élet viszi a nagyvárosba, ahol egyáltalán nem működik a közösség. Itt Visnyeszéplakon nemcsak cukor vagy tej vonatkozásában lehet számítani az emberekre, hanem a lelki élet kapcsán is – tette hozzá a fiatalember, aki kisfiát is szeretné majd bevonni a vidéki életbe.





Fotók: Muzslay Péter

Átutazta a világot a permakultúráért



Farkas Andrea Svédországból érkezett a tanfolyamra, régóta foglalkoztatja a téma. – Olvastam róla és a gyakorlatban próbálom kivitelezni, így ez most nagy segítség, hogy néhány területen megerősítést kaptam arról, hogy jól csinálom – mondta Farkas Andrea. – Ez a legátfogóbb kerttervezési szempontrendszer, ami a természet, az állatvilág, a föld és az ember igényét egyensúlyba hozza. Most együtt gondolkodunk ezekről a rendszerekről.

– Egy terület adottságait vettük figyelembe a jövedelemszerzés, a műszaki megoldások, a vízvisszatartás, az energiamegtartás jegyében – magyarázta közös feladatukat Herr Hajnalka, aki Budapestről érkezett.