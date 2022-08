Addig azonban számolgatniuk kell az önkormányzatoknak hogyan tudják kifizetni a sokszorosára emelkedett rezsiköltségeiket. Fentős Zoltán Somogysárd polgármestere érdeklődésünkre elmondta, nem tudnak módosítani a költségvetésen, mert nincsen olyan terület, ahonnan milliókat tudnának átcsoportosítani. – Nagyon feszített a gazdálkodásunk, extra kiadásokat nem terveztünk az idei évre – hangsúlyozta Fentős Zoltán. – Most azt vizsgáljuk, hogy melyik intézményünkben tudunk átállni a fatüzelésre. Az óvodában és a hivatalban meg tudjuk oldani, a rendezvény- és a turistaházban viszont csak gázzal lehet fűteni – mondta a polgármester. Fentős Zoltán hozzátette, nemcsak az energiaárakat, az üzemanyagköltségeket is ki kell gazdálkodniuk. Az új szabályozás értelmében ugyanis piaci áron tankolhatják a tanyagondnoki autót és az önkormányzati gépeket is.

Somogyfajszon sem örülnek a drága üzemanyagnak. Sall István polgármester lapunknak elmondta, a falubuszt, a mezőgazdasági vontatót, egy személyautót és a fűnyírókat is tankolniuk kell. Ezután ez havonta százezres plusz költséget jelent a településnek. Sall István hangsúlyozta, lassan befejezik az önkormányzati épület felújítását. A korszerűsítés részeként a régi cserépkályhát gázfűtésre szerették volna cserélni. A megnövekedett árak miatt azonban úgy döntöttek, hogy vegyes tüzelésű készülékkel oldják meg a fűtést, így fával is tudnak majd meleget csinálni. A polgármester hozzátette, nem igazán van félretett pénze a településnek, ezért egyelőre nem tudják miből fedezik a megnövekedett kiadásaikat.

A darányi önkormányzatnak is feszített az idei költségvetése. Villányi László polgármester lapunknak elmondta, vannak tartalékai a településnek, azonban el kell gondolkodniuk azon hogyan tudják faragni a költségeiket. Kiemelte, épületeik kétharmadánál át tudnak majd állni fatüzelésre. A kisbárapáti önkormányzatnak is vissza kell fognia a kiadásokat. Csordás Krisztina polgármester érdeklődésünkre elmondta, több épületet is gázzal fűtenek majd, tankolniuk kell a falubuszt is, de abban bíznak, hogy a plusz kiadásokat a csekély tartalékokból fedezni tudják majd.

Nem engedik el az önkormányzatok kezét

Schmidt Jenő a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) elnöke lapunknak elmondta, a pénzügy- és a belügyminisztérium már dolgozik azon a támogatási rendszeren, amelyből több somogyi önkormányzat is részesülhet az ősszel. Hangsúlyozta, a megnövekedett energiaárak miatt Somogyban legalább 200 településnek lesz szüksége segítségre azért, mert kevés az adóbevétele. Schmidt Jenő kiemelte, muszáj támogatni azokat a településeket, akik szinte kizárólag csak állami támogatásból élnek. Az önkormányzatok várhatóan normatív alapon kapnak majd segítséget – tette hozzá.