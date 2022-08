Mintegy 25 ezer lóerő érkezett meg vasárnap délelőtt az Igali Gyógyfürdőbe, ahol második alkalommal szervezték meg a Mustang találkozót. Az eseményre félszáz bivalyerős motorral felszerelt jármű érkezett az ország több pontjáról. Az autócsodák majdnem mindegyike új típusú Mustang volt. A Budapestről érkezett Kovács Gyula is egy Mach 1-es típusú járművel gördült be a fürdővárosba. Lapunknak elmondta, egy hónappal ezelőtt csatlakozott a Mustang közösséghez, korábban egy japán autót vezetett. – A régi autóm nem nyújtott olyan élményt mint ez. A Mustang egy életérzés – hangsúlyozta. A V8-as, több mint 5000 köbcentiméteres motorral felszerelt, manuális váltós jármű Igal felé autópályán csak 12 litert fogyasztott 100 kilométeren. Kovács Gyula hozzátette, ha jobban rálép a gázra, akkor 25-29 litert is „megeszik” a kocsi.