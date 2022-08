Ruhákat, használati tárgyakat és sporteszközöket is lehetett vásárolni a balatonszemesi bolhapiacon a hétvégén. A településen évente egy alkalommal szervezik meg az eseményt, ahol több tucatnyian kínálják a már feleslegessé vált holmijukat. Akár néhány ezer forintból a szeptemberi iskolakezdésre is be lehetett vásárolni. A szerencsésebbek - a záróra előtt nem sokkal - néhány árus megmaradt portékáját ingyen is hazavihették.