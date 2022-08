Ennek ellenére a buzsáki búcsúra is mintegy ezren voltak kíváncsiak a hétvégén. A programok a főtéren kezdődtek el, majd a néptáncosok utcai felvonulása után a tájház udvarán folytatódtak, ahol zenés, táncos produkciók szórakoztatták az érdeklődőket. Kara Lajos lapunknak elmondta, búcsú idején a legtöbb család rokonsága hazalátogat. Az asszonyok igazi lakodalmi menüvel készülnek a nagy napra. Az asztalra tyúkhúsleves, rántott hús és pörkölt is kerül. A polgármester hozzátette, a régi hagyományokat nemcsak a tősgyökeres buzsákiak, hanem a beköltözött családok is szívesen felelevenítik.