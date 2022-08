– Július közepétől augusztusig néhány hét alatt majdnem az egész éves tűzifamennyiséget elvitték tőlünk – mondta Meiszterics László kaposvári egyéni vállalkozó. – Van még némi tartalékfánk, amit a régi törzsvásárlók megrendeltek. Most kizárólag csert árulunk, egy kaloda (0,7 köbméter) 25 ezer forintba kerül. Az egyik partnerünk idén már négyszer emelt árat.

A szakember hangsúlyozta: folyamatosan, megfelelő módon szeretnék kiszolgálni a környékbeli lakosságot. Alapvetően négy beszerzési forrásuk van, ám annyira megnőtt a tüzelő iránti igény, hogy egyelőre várni kell az elegendő mennyiségű fautánpótlásra. Meiszterics László abban bízik, hogy egy-két héten belül javul a helyzet, s végre lesz elég tűzifa, ami fedezi a lakossági igényeket.

Rózsa János, a nagyatádi Rózsa Mezőgazdasági Kft. ügyvezetője kiemelte: az utóbbi időkben tovább élénkült a kereslet, de sajnos jelenleg nincs tűzifájuk. A héten adták el az utolsó szállítmány tölgyet, a szakember abban reménykedik, hogy a jövő héten újabb adag akácot és tölgyet kapnak. Az esetleges szeptemberi drágulással kapcsolatban azt mondta: ez a beszerzési ár függvénye. Cégük kiegészítő tevékenységként foglalkozik tűzifa-értékesítéssel, korábban, még az idén Olaszországba is exportáltak tűzifát, jelenleg nem visznek semmit külföldre.

– Nálunk egy kaloda kemény tűzifa, akác, illetve tölgy 45 ezer forint plusz áfa lenne, ha tudnánk adni, két hónapja ez a mennyiség 32 ezer forintba került – mondta. – Ebben az összegben Nagyatád területén a kiszállítási díj is benne van. Nálunk akad olyan is, aki két kaloda tüzelőt rendelt, mások négyet, a helyieken kívül taranyi vásárlónk is volt.

– A héten Kaposvár közelében, a répási erdőben 4,5 hektáron termelünk ki vegyesen tölgyet, csert és gyertyánt – mondta Horváth Ferenc, a mernyei H+H Kft. ügyvezetője. – Időjárásfüggő a munka, most kedvezőek a körülmények. Polány környékén szintén csert, gyertyánt és akácot termelünk ki, ami hat és fél hektáron ad feladatot.

Idő, amíg kiszárad

Mocz András, a Magánerdő-tulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségének elnöke azt mondta: az erdőkből országosan évente nagyjából 6,5-7 millió köbméter fát termelnek ki, ez kevesebb, mint a közel 11-13 millió köbméternyi éves növekmény. – A magyar erdők ezért nem sínylik meg a többletkitermelést – állította –, a lakosság ellátása továbbra is kiemelt feladat. Arra is felhívta a figyelmet, a kitermelés során arra is ügyelni kell, hogy elég idő legyen a fa száradására.

Mocz András hangsúlyozta: az utóbbi időben több fakitermelő vállalkozás szűnt meg, ez okozhat némi problémát az ellátásban.

Megyénkben főként az akácot, a csert, a tölgyet és a gyertyánt keresik a vásárlók.

Jó tanácsok kezdő fával fűtőknek

A kaloda egy olyan tárolóeszköz, amiben egyszerű szállítani, tárolni a tűzifát, a térfogata gyakran egy erdei köbméter, vagyis 1 x 1 x 1,7 méter, ami kb. 1,7 köbméter fát jelent. Vásárolható ugyanakkor 1 x 1 x 1 méteres kaloda is, érdemes figyelni a megadott adatokra vásárláskor.

Egy köbméter tűzifa átlagosan 5-7 mázsa között változik, a nagyobb kalodás tűzifa (1 x 1 x 1,7 m) közel 10-13 mázsa. Azt, hogy mennyi egy kaloda vagy egy köbméter tűzifa súlya, nagyban befolyásolja a fa fajtája. Egyes fatípusok könnyebbek, gyorsabban égnek – például a fenyő –, míg mások, az úgynevezett keményfák jóval tömörebbek, lassabban égnek, több energiát adnak le, ezért értékesebbek is. Persze az sem mindegy, hogy mennyire száraz a tüzelnivaló.

Egy manapság átlagosnak mondható, 100 négyzetméteres családi ház esetében, ha nagyjából 24 Celsius-fokos kellemes meleget szeretnénk elérni, a legrosszabb szigetelési adottságok mellett télire elegendő lehet 7-8 köbméter tűzifa akkor, ha modern vegyes tüzelésű vagy faelgázosító kazánunk van. Ám ha elavult a fűtőberendezésünk, akár 12-13 köbméter tűzifa is szükséges lehet. A fűtőberendezés típusa is befolyásolhatja mindezt, hiszen nem mindegy, hogy kályhánk, kandallónk vagy cserépkályhánk van-e.

Az ideális tűzifatároló egy felülről zárt, az esőnek jól ellenálló építmény, ami oldalról hagyja szellőzni a fát, hogy az kiszáradhasson, ne fülledjen be.