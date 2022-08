Két kedves nyugdíjas hölgy a kaposvári lakótelepről hetente legalább kétszer-háromszor a menetrend szerinti busszal látogat el a desedai strandra.

Fotós: Lang Robert Kaposvar

– Imádjuk a Desedát, mert itt felfrissülhetünk a nagy melegben – mondta Edit és Vali. – Gondozott, ápolt a környezet, de azt is el kell mondani, hogy lehetne több pad is. Továbbá hiányoljuk az öltözőből a kampókat, ahová a törölközőket, fürdőruhát lehetne akasztani.

– Forgalmas az idei szezon, nem panaszkodhatunk – jegyezte meg Kovács Lívia, a Lia büfé üzemeltetője. – Nem érezni, hogy a gazdasági válság miatt spórolnának az emberek. Sokan jönnek kirándulni, újabban vidékről is, mert amióta az év kerékpárútja címet elnyerte a tó környéke, sokan kíváncsiak rá.

Fotós: Lang Robert Kaposvar

A leterített pléden ülők jégkrémet fogyasztottak, német szó harsant a közelben.

– Hat gyerekkel jöttünk a férjemmel: a két nagyobbik fürdik, a négy kisebb meg itt csücsül – mutatta a szentgáloskéri Szendrei Tünde. – Nekünk ez a leghangulatosabb strand, és nem elhanyagolható szempont, hogy egy nagy család anyagilag olcsóbban jön ki, ha a közelben nyaral.

Ezt tartják a távolabbról érkezők is.

– A Balatonnál olcsóbb ez a vidék, mert a somogyi dombság szép, de nem olyan felkapott – mondta a budapesti Nagy Tamás, aki párjával úgy talált a Desedára, hogy a Kajla-útlevélben bukkantak a Fekete István Látogatóközpontra. Háló Tibor és neje szintén a fővárosból érkeztek, Gálosfán szálltak meg egy vendégházban. Végigjárták már az ország összes táját, de a Zselic eddig valahogy kimaradt. Mellettük egy fiatalokból álló társaság pihent.

– Pécsiek vagyunk, bár én Kaposszerdahelyen laktam húsz éven át – mondta Nagy Márk. – A Katica tanyára mentünk ma, és hazafelé beugrottunk a Desedára.

– Meglepően jó a víz minősége, nem iszapos, nem süllyedünk el – tette hozzá Pfund Bianka egy rövid mártózás után.

Fotós: Lang Robert Kaposvar

Megszaporodott a mentők riasztásainak száma a hőségben

A mentők a saját bőrükön is érzik a kánikula hatását, mondta Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Ilyenkor a Balatonnál a szokásosnál több mentőegység dolgozik, és az Országos Mentőszolgálat felkészült az elhúzódó hőségre. Egy átlagos napon 3500 riasztás kapnak országszerte, ami már önmagában is sok, de ehhez képest most 5-10 százalékos emelkedés tapasztalható a nyári hőségben. Ezzel együtt 3700-3800 körüli a napi esetszám augusztusban az országban. Főként a hőséggel kapcsolatos ájulásos rosszullétek szaporodnak meg, de súlyosabb esetekben a szív- és vérnyomásbeteg idős emberek akár életveszélyes rosszulléteihez is riasztják a mentőket. Felhívta a figyelmet arra is, hogy fektessük le, aki rosszulléttel küszködik, illetve a hőségben akkor is igyunk rendszeresen vizet, ha nem vagyunk szomjasak.