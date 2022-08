Több mint három éve keresik az új munkatársakat a Nagyberki Manó Tanoda Óvodába, de mindhiába. A háromcsoportos intézménybe jelenleg 67 gyerek jár. A felügyeletüket hat óvónő helyett néggyel oldják meg. Dobosné Kolarics Mária intézményvezető megkeresésünkre elmondta, nem egyszerű megszervezni az óvónők munkarendjét, ezért pedagógia asszisztensek segítenek a napi feladatokban.

– Próbálunk minden fórumot megragadni és idecsábítani új munkaerőt, de sajnos nem jelentkezett eddig senki – mondta Dobosné Kolarics Mária. – Jó lenne, ha tudnánk fiatalítani, mert hárman 50 év felettiek vagyunk, ketten pedig már közelebb a 60-hoz. A következő években emiatt még nem lesz probléma, hat év múlva viszont lehetnek gondok – tette hozzá az intézmény vezetője.

A Kéthelyi Napsugár Óvoda és Bölcsődébe is kettő óvónőre lenne szükség. Molnár Balázs a település polgármestere lapunknak elmondta, kettő óvónő családi okok miatt elköltözött a községből, ezért üresedett meg két álláshely is az intézményben. – Tudunk biztosítani egy szolgálati lakást az egyik leendő óvónőnek, egyelőre azonban még érdeklődő sem volt – hangsúlyozta a polgármester. – Fel van adva a lecke rendesen, nem tudjuk, hogyan lehetne pótolni a két dolgozót. Tisztában vagyunk azzal, hogy más településeken is problémát jelent a pedagógusok hiánya, de bízunk abban, hogy a „kecsegtető” ajánlatunkra jelentkeznek majd – fogalmazott Molnár Balázs.

A Gamási Napközi Otthonos Óvodába évek óta keresik az új óvónőket. Tóth Péter polgármester kérdésünkre elmondta, a kétcsoportos óvodába négy óvodapedagógusra lenne szükség, jelenleg azonban csak ketten vannak. Az ő munkájukat három dajka segíti. Egyiküket idén felvették az egyetemre, ezért ha végez, akkor három év múlva már óvónőként folytathatja a munkát az intézményben. Tóth Péter hozzátette, más teleülésekhez hasonlóan tudnak szolgálati lakást biztosítani a jelentkezőknek, de még érdeklődő sem akad. Az óvodavezetők szerint azért is nehéz találni óvónőt, mert a fiatalok számára nem annyira vonzó a pálya. Egy kezdő óvodapedagógus fizetése jelenleg bruttó 210 ezer forint, ami gyakorlatilag megegyezik egy dajka bérével.

Jelentkező van, hely most nincsen

Ungváriné Kun Eszter, a Drávamenti Óvodák, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának vezetője megkeresésünkre elmondta, Barcs környékén 13 óvoda tartozik hozzájuk. Az elmúlt időszakban egyetlen településen, Bolhón kerestek csak óvodapedagógust, de szerencsére nemrég sikerült betölteni az álláshelyet. – Egy olyan fiatal pályakezdőt sikerült felvennünk, aki nálunk volt gyakorlaton – fogalmazott Ungváriné Kun Eszter. – Rajta kívül még volt kettő jelentkező is, de nekik nem találtunk helyet. Azt gondolom, hogy szerencsések vagyunk, mert van elegendő kollégánk, akik között sok a fiatal. Más, nem hozzánk tartozó intézményekben, viszont előfordul, hogy visszafoglalkoztatják a nyugdíjba vonult óvónőket – mondta Ungváriné Kun Eszter.