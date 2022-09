Az elmúlt tanévben azok sem mehettek iskolába, akik közvetlenül érintkeztek koronavírusos betegekkel. Az új szabályozás szerint a kontaktszemélyeknek már nem kell távol maradniuk az oktatási intézménytől, azonban öt napig kötelesek olyan maszkot hordani, ami eltakarja az orrot és a szájat.

Így kell eljárnia a kaposmérői Hunyadi János Általános Iskola egyik alsós osztályának is. A negyedik évfolyamon egy fiú és egy lány igazoltan fertőzött lett az elmúlt napokban. Miovecz János igazgató lapunknak elmondta, a diákoknak fájt a torkuk, hőemelkedésük volt, és folyt az orruk. Az intézmény vezetője hozzátette, az egyik pedagógus is megbetegedett, ezért ő sem mehet dolgozni.

Néhány kaposvári iskolából is hiányoznak diákok és tanárok koronavírus-fertőzés miatt. Szabóné Kudomrák Zsuzsanna, a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola főigazgatója elmondta, a hozzájuk tartozó intézményekben néhány diák és egy-két tanár lett covidos. Az elmúlt héten többen is elkapták a fertőzést és otthon maradtak, ettől a héttől azonban újra iskolapadba ültek. A fertőzött diákok és tanárok addig maradnak otthon, amíg meg nem gyógyulnak, a kontaktszemélyek pedig csak maszkban tartózkodhatnak az intézményben.

Az egyházi iskolákban is jó a helyzet. A szőlősgyöröki Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskolában, a bodrogi Bölcsesség kezdete általános iskolában, valamint a kaposvári Lorántffy Zsuzsanna református iskolában is mindenki egészséges. A kaposvári Nagyboldogasszony Iskolaközpontban egy gimnazista lány megfertőződött a vírussal. Varga Bálint igazgató elmondta, a diáknak szerencsére enyhe tünetei vannak, néhány napig viszont nem mehet iskolába.



Csörög a telefon, ha beteg a gyerek

Szabóné Kudomrák Zsuzsanna kiemelte, mivel nincs tömeges megbetegedés az intézményekben, ezért a bejáratnál testhőmérsékletet sem mérnek és kötelező fertőtlenítés sincsen már. Pavlovics György kaposvári gyermekháziorvos megkeresésünkre elmondta, a beteg a szokásos szeptemberi napokhoz képest alig több a rendelőjében. Az elmúlt napokban több légúti megbetegedéssel is találkoztak. Néhány koronavírustesztet is elvégeztek, de ezek többsége negatív eredményt mutatott. Pavlovics György kiemelte, sok szülő nem is viszi be gyermekét a rendelőbe, hanem telefonon jelzi, ha megbetegedett. A gyermekháziorvos hozzátette, a légúti megbetegedés mellett hányós, hasmenéses esetekkel is találkoznak. A legtöbben óvodások vagy kisiskolások.