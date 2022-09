Míg a válság előtt 6-7 hét kellett, hogy megérkezzenek az alapanyagok, most 30 hétre is szükség van ehhez, de a kaposvári gyár termékeire stabil a kereslet, sok a megrendelésük. Évi 500 tonna vörös- és sárgaréz alapanyagot dolgoznak fel, és több mint hatmillió biztosító betétet gyártanak évente a gyártóhelyükön. A vállalat a Mersen Group tagjaként a túláramvédő biztosító betétek második legnagyobb gyártója Európában. A tavalyi árbevételük 20,8 millió euró volt, az idén 29 millió euró árbevételre számítanak. Termékeiket világszerte alkalmazzák akár olyan létesítményekben is, mint az atomerőművek és az olajfúrótornyok.

Az elektromechanikai berendezéseket előállító francia Mersen Groupnak 55 országban vannak gyáregységei, a magyar mellett a mexikói üzemük a legnagyobb. Az anyacég saját forrásból finanszírozta a kaposvári gyárfejlesztést. A beruházás költsége 900 millió forintot tett ki, az építkezés tavaly márciusban kezdődött. Az elkészült négyezer négyzetméteres új üzemcsarnokban Peres Norbert, a Fusetech gyárigazgatója kalauzolta a vendégeket. Az ügyvezető arról számolt be, hogy egy nagy raktárépületet terveznek építeni jövőre, és új gyártósorokat helyeznek üzembe, hogy megtartsák a piacvezetői pozíciójukat. Ehhez két új speciális termék fejlesztése is hozzájárul.

– Vannak ötleteink a bővítésre, tárgyalunk partnereinkkel, így elképzelhető, hogy hamarosan kinőjük az épületet – mondta az avatáson Luc Themelin, a Mersen Group vezérigazgatója.

Jó szelet kívánt a vitorlákba Julie Thisse, a francia nagykövetség képviselője, aki felidézte, hogy már 2020-ban felmerült a bővítés igénye, amikor a francia nagykövet is járt a kaposvári helyszínen.

– Látható, hogy a vállalat sokat tesz a sikerért, és ezzel a Franciaország és Magyarország közötti gazdasági kapcsolat erősítésén is dolgoznak – mondta a Julie Thisse. – A dinamikus fejlődéshez a nagykövetség minden támogatást megad.

A kaposvári gyár 350 embernek ad munkát, és az új gyártócsarnok a létszámban máris tíz százalékos növekedést eredményezett. Kaposváron erős a francia kapcsolat, jelentette ki Szita Károly polgármester, aki felidézte, hogy Saint-Sébastien-sur-Loire a somogyi megyeszékhely testvértelepülése. Az év végén találkozik majd a francia város volt polgármesterével, aki időközben országgyűlési képviselő lett.



Energiaközösségeket hoz létre a helyi önkormányzat



A mögöttünk hagyott tíz év kegyelmi időszak volt, ám most nehéz idők jönnek – emelte ki Szita Károly. Európában beköszöntött az energiaválság és nő az infláció. Kaposvár azonban előrelátó volt, és sokat fektetett az energiafüggetlenség eléréséhez szükséges megújuló energiákba. Most ismét nagy lépésre készül a város, mert olyan energiaközösségeket hoznának létre, amelyek egyedülállóak Magyarországon, és Európában is kevés van belőlük. A rendszer tagjai olcsóbban szerezhetik be majd az energiát. Az önkormányzat folytatná a korábbi években megkezdett iparosítási politikáját, melynek következtében megteltek a kaposvári ipari parkok, és három százalékos munkanélküliségi rátát értek el, amely jobb, mint a francia átlag, tette hozzá a polgármester.





Fotó: Lang R.