2015 óta betöltetlen a háziorvosi praxis Törökkoppányban, mert ekkortól a falu orvosa az idős kora és az egészségügyi állapota miatt már nem tudta vállalni tovább a hivatása gyakorlását. Az 1960-as évek eleje óta gyógyította a törökkoppányiakat. Azóta Nágocsról jár át a helyettesítő orvos, a hét öt munkanapjából négyen tart rendelést.

25 orvos hiányzik Somogyban.

– Miután ezer fő alatti az orvosi körzetünk lélekszáma, reális esélyünk sincs arra, hogy önállóan be tudjuk tölteni a háziorvosi posztot – mondta Varga György, Törökkoppány polgármestere. – Szerencsére a két körzetet is el tudja látni a szomszédos háziorvos. Amiatt nincs panasz, hogy csak helyettesítő orvosunk van, mert amikor állandó háziorvosunk volt, öt napból ő is csak négyet rendelt, volt egy szabadnapja.

Ságváron a gyermekorvos hiányzik 2010 óta, akkor ment nyugdíjba a háziorvos és a gyermekorvos is a településen. A háziorvosi posztra volt jelentkező, de gyermekorvosira azóta sincs. A helyettesítő gyermekorvos Kilitin rendel, mindössze három kilométerre, tehát ha egy ságvári szülőnek gondja támad, oda is viheti a gyerekét.

– Ezt az áthidaló megoldást találtunk ki, mert kevés a kártyaszám, nem jött volna be annyi támogatás a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől, hogy megérje egy állandó orvosnak – mondta a kialakult helyzetről Kecskés Gábor, Ságvár polgármestere.

Tovább öregszik a háziorvosi szakma, kevés a jelentkező az üres körzetekre, felelte érdeklődésünkre Dús István kiskorpádi háziorvos, a Magyar Orvosi Kamara somogyi szervezetének elnöke. Új tendencia, hogy már a városokban is megjelentek a tartósan betöltetlen körzetek. Az önkormányzat feladata, hogy gondoskodjon az alapellátásról, és helyettes orvost szerezzen. Ilyenkor általában a távozó doktor párja lép elő, akivel eddig is helytettesítési viszonyban állt, vagy valamilyen egészségügyi céggel köt szerződést az önkormányzat. A helyettesítés napi egy-másfél órás rendelést jelent, átlag heti 7-9 órát tölt a helyettesítő orvos a körzetben. Készenléti ellátás helyben nincs a betöltetlen praxisokban.



Ellenőrzésre utasított a rendelőkben a belügyminiszter

Ellenőrzést rendelt el Pintér Sándor belügyminiszter valamennyi háziorvosi rendelőben. Ellen­őrizni fogják egyebek mellett a rendelők működtetéséhez szükséges szerződéseket, engedélyeket. Akár bejelentés nélkül is megjelenhetnek az alapellátást végző rendelőkben a járási népegészségügyi hivatalok emberei. Az ellátóhelyek felszereltségét, az ott dolgozók szakmai végzettségéről szóló igazolásokat, valamint az egészségügyi alkalmassági vizsgálataikat igazoló dokumentumokat, illetve a kötelező védőoltásaikat is megvizsgálják. Az ellenőrzés a veszélyes hulladék előírásnak megfelelő kezelésére is kiterjed. Megvizsgálják, hogy van-e erről szerződés, számla, és azt, hogy milyen gyakran szállítják el a veszélyes hulladékot a rendelőből