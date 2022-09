Adamecz Imre szerződött uradalmi intézője volt az öreglaki Jankovich grófnak az 1884-ből származó iratok szerint. Egyszer még a somogyvári Széchenyi grófot is kisegítette, amikor annak akkora gabonatermése volt, hogy a pamuki és a somogyvári cselédség nem győzte learatni. A gróf idegen napszámosokat hozatott, de a pamuki cselédség elverte a betolakodókat. Akkor a gróf elrendelte, hogy hozzák be Vityapusztáról az intézőt, hiszen csak ő képes rendet tenni a békétlenkedők között, mert hatalmas tekintélye volt. Adamecz Imre a technikai és az agrárgazdálkodási fejlesztésekben is élen járt. Vityapusztán lakva tagja volt az országos gazdaegyesületnek, mezőgazdasági szakcikkeket írt, és rendszeresen feljárt Budapestre, ahonnan technikai újításokat hozott Somogyba.

Az intézőnek három gyermeke született. Leszármazottai ma Marcaliban és Kaposváron élnek, de egyikük a balatonboglári jegyzői posztot is betöltötte. Közöttük sok uradalmi gazdatiszt volt. Balázs József somogyvári közösségszervező, aki a családfakutatásban is jeleskedik, még francia honlapokon is talált leszármazottakat.

Adamecz Imre Vityapusztán van eltemetve, és hogy a sírját megmentsék az enyészettől, a család engedélyével a somogyvári önkormányzat elvitette a sír felépítményeit Lengyeltótiba, ahol restaurálták. A felépítmények díszsírhelyt kaptak a somogyvári temetőben, míg Adamecz Imre és felesége továbbra is Vityapusztán nyugszik. A somogyvári díszsírhelyet szombaton adták át.

Eljöttek a leszármazottak is

Az ünnepségen részt vett Huszti Gábor, a Somogy Megyei Önkormányzat alelnöke, Juhász Anikó, az Agrárminisztérium államtitkár-helyettese, eljöttek az Adamecz család leszármazottai, és professzor Sárközy Péter, a magyar biogazdálkodás meghonosítójának utódai is.