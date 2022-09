Schlitt Bence Péter a kaposvári Nagyboldogasszony Iskolaközpont 12. osztályos biológia–kémia specializációt választó diákja szerezte meg a második helyet az Ifjú Kócsagőr Program országos döntőjében. A középiskolás fiatal teljesítménye hatalmas elismerés azért is, mert rajta kívül csak egyetemisták jutottak be a döntőbe, amelynek a dévaványai Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont adott helyet a napokban.

A versenyt kilencedik alkalommal szervezték meg. Célja, hogy a 18 és 24 év közötti fiataloknak betekintést nyújtson a természetvédelembe, valamint bemutassa és népszerűsítse a gyakorlati természetvédelmi tevékenységeket. Schlitt Bence Péter lapunknak elmondta, az utolsó pillanatban jelentkezett a versenyre. A határidő előtt egy héttel töltötte be a 18. életévét.

A középiskolás diák a Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatóságánál készült fel a területi döntőre. Az ifjú kócsagőrjelölt kettő hetet töltött el egy természetvédelmi őr mellett. A terepgyakorlatról naplót kellett készítenie, illetve videós vagy fotós beszámolót. Schlitt Bence Péter kiemelte, az adatgyűjtés mellett sérült állatokkal foglalkozott, invazív fajok irtásában vett részt és rákcsapdákat helyezett ki.

Miután a kaposvári diák megnyerte a területi fordulót, bejutott a dévaványai országos döntőbe. A végső megmérettetésben tízen vettek részt. A verseny első napján a résztvevőknek egy videós előadást kellett tartaniuk. Másnap könnyített természetvédelmi vizsgán bizonyították tudásukat a versenyzők, majd következtek a terepfeladatok. Schlitt Bence Péter hozzátette, egy szabadon választható feladatot is be kellett mutatniuk a zsűrinek. A kaposvári diák Somogy megye kígyóhatározóját készítette el. A képes dokumentumot azóta már több szervezet is használja az országban.

Bence terepgyakorlaton vett részt és rengeteget készült a versenyre. Az eredmény sem maradt el.

Fotós: Muzslay Péter

Domokos Éva, a Nagyboldog­asszony Iskolaközpont biológia szakos tanára, Bence felkészítő pedagógusa elmondta, végtelenül büszke a tanítványára és jó látnia azt, hogy 18 évesen a biológia egy adott területén olyan ismeretanyaggal rendelkezik, mint egy végzett egyetemista.

