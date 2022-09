Aki vasárnap kilátogatott a Cseri parkba, a világ minden tájáról láthatott ritka autókat és motorokat. A park területén jól megfértek egymással az amerikai és orosz autóipar régen gyártott katonai terepjárói, hiszen egyaránt csodájukra járt fiatal és idős egyaránt. A nézelődök több olyan autóval is találkozhattak, melyeket még a világháború előtt gyártottak, szinte sor állt ezeknél az autóknál, hogy mindenki vethessen rá egy pillantást.

– Örülünk, hogy egyre több amerikai autót hoznak el hozzánk a gyűjtők, hiszen ezek nagyon ritkák hazánkban – folytatta Punik László. – De motorkerékpárból is egyre több érkezik mostanában. Számtalan Pannóniát láthatunk, melyet között oldalkocsis, sőt utánfutós változatot is megtekinthettek az érdeklődők.

A Technik pikniken szokás szerint díjazták a legöregebb autókat, és a legszebben restauráltakat is.

– Én egy 1971-es Saab 96 típusú autót hoztam a mai találkozóra – mondta el a Bátaszékről érkezett Heringer Zsolt, aki egy furcsa színű, ám szinte sosem látott formájú autó mellett állt büszkén. – Másfél évvel ezelőtt hoztam haza Svédországból. Ami ebben különleges, hogy egy gyertyacsere után, gyakorlatilag a saját lábán hoztam haza, 1850 kilométert vezetve. Egy Ford V4-es motor van az autóban, amilyet ma már nem gyártanak sehol. Tudomásom szerint ebből a típusból hazánkban összesen öt darab van, ami azért is fura, mert ez egykor ugyanolyan népautója volt a svédeknek, mint például a németeknek a VW bogár.

A kaposvári oldtimeresek is különleges autókat hoztak el a kiállításra. A sok régi autó közül is tekintélyt parancsolóan magaslott ki az egykor méltán rettegett fekete Volga.

– Az én autóm egy 1959-es, szovjet gyártmányú Volga – mondta el büszkén kérdésünkre Tóth Krisztián. – Már tíz éve nálam van, eredetileg ez egy Csehszlovákiában forgalomba helyezett példány. Ez annak idején egy elég reprezentatív jármű volt, az adott ország államaparátusa használta leginkább. Mikor én megvehettem, működő, de nagyon lepusztult állapotban volt. Akkor apró darabjaira szedtem, és apránként felújítottam az egészet. Mostanában hétvégéken használom, kirándulásokhoz, vagy kiállításokra megyek vele. Mindenki azt hiszi, hogy sokat eszik, de igazából 13-15 literrel eljárok vele.

A kiállítók mellett számtalan régi alkatrész értékesítő is elhozta portékáit, hisz ilyenkor rengeteg amatőr vagy profi restaurátor is kilátogat a rendezvényre. Alkatrészben most sem volt hiány, a laikus nézelődő könnyen érezhette úgy, hogy ennyi alkatrészből egy újabb kiállításnyi autót össze lehet építeni.