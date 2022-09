A találkozóra a szervező Aligai Fürdőegyesület meghívta Witzmann Mihály országgyűlési képviselőt és a ProMot Hungária Kft. képviselőit is, akik bemutatták a fejlesztéssel kapcsolatos új terveiket.

Arról lapunk is beszámolt, hogy az Aligaliget fejlesztési koncepciót nem valósítja meg az ingatlan új tulajdonosa, a kiadott engedélyeket visszavonta a Somogy Megyei Kormányhivatal, mert mint a közmeghallgatáson kiderült, ez is államilag támogatott beruházás lett volna, amelyeket átmenetileg leállított a kormány. A rá felvett 3,5 milliárd forint előleget már vissza is fizették, hangzott el.

A bemutatott új tervek alapján a 47 hektáros területen 100 milliárd forint értékben három ütemben valósítanak meg beruházásokat. Harminchét villát építenek, így – a tájékoztató alapján – kisebb lesz a beépítettség, s több zöldterület marad érintetlen. Három éven belül egy társasházat is építenének a Club Aliga területén, ahol 100 lakást terveznek. A szálloda építésének tervét nem vetette el a beruházó, csak kisebb, 100 szobás hotelt terveznek, és nem a magaspart tetejére, hanem alulra, ahol korábban is voltak szálláshelyek. A strandot, kikötőt nem akarják sem felosztani, sem kiárusítani, ugyanez igaz az úthálózatra is, szögezték le a tájékoztatón. Felmerült a közmeghallgatáson, hogy a vízparti sétány megmarad-e. Erre válasz nem érkezett, azonban felmerült az is, hogy ott már rég sétányt kellett volna kialakítani, ám még mielőtt ez megtörtént volna, már értékesítették a telkeket ezen a területen. Witzmann Mihály a fórumon azt mondta, örül, hogy nem betonmonstrumok épülnek a területen.