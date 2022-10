A szolgáltatás a Magyar Államkincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési portálján, a www.mvh.allamkincstar.gov.hu/idopontfoglalas címen érhető el a regisztrált ügyfelek részére, illetve ha letöltötték a mobilGAZDA alkalmazást, azon keresztül is elérhető a szolgáltatás.

Az időpontfoglalási rendszer segítségével a főosztály ügyfélfogadási idejében, tehát hétfőn, kedden és csütörtökön 9–12 és 13–16 óra között, illetve szerdán és pénteken 9–12 közötti időszakban lehet időpontot foglalni.

A Kormányhivatal illetékes osztályának tájékoztatása szerint az időpont foglalásakor – az ügyintézés gyorsítása érdekében – hiteles iratmásolat igénylése esetén lehetőség van az átvenni kívánt irat(ok) adatainak előzetes megadására is. – Így kollégáink elő tudják készíteni a kért iratokat, ezzel is gyorsabbá, zökkenőmentesebbé téve az ügyintézést – tájékoztattak.

Fotó: K. T.

Érkezik a támogatás a gazdákhoz





Megkezdődtek a 2022. évi egységes kérelmekkel kapcsolatos mezőgazdasági kifizetések Somogy megyében is. Az előlegfizetés fő célja, hogy a termelők pénzügyileg stabilan, likviditási gondok nélkül kezdhessék meg az őszi munkákat.

A Kormányhivatal tájékoztatása szerint a Magyar Államkincstár az előlegfizetés november 30-ig tartó időszakában mintegy 300 milliárd forint kifizetését teljesíti az egységes kérelemben igényelt egyes jogcímek vonatkozásában, ebből Somogy megyében közel 11 milliárd forintnyi összeg kifizetése várható. Az idei évben csaknem hatezer egységes kérelmet nyújtottak be a somogyi gazdálkodók, összesen több mint 247 ezer hektár területre.

Első körben azon ügyfelek jogosultak előlegfizetésre, akiknél semmiféle folyamatban lévő ellenőrzés nincs, illetve a korábban lefolytatott ellenőrzések nem tártak fel hiányosságokat.