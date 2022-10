Kocsija csomagtartójából árulta frissen szedett gesztenyéjét Németh Sándor, a Petörke Portéka bejáratánál. – Egy elhanyagolt kisasszondi gyümölcsöst vettünk meg, amelyet rendbetettünk, itt van tíznél is több gesztenyefa és ennek termését hoztam, megelőzve a vadakat, hogy megkóstolják – mondta mosolyogva a kaposmérői férfi. Hozzátette: mérettől függően 1200 forinttól kétezer forintig kínálta az őszi termést.

Szinte amint kitette, el is kapkodták a sajtokat Turcsányi Dániel, aki Somogyjádról érkezett és párjával készítik termékeiket. Dániel emellett a bőrdíszműves szakmát is kitanulta, bőröveket is hozott magával. Mellette fürjtojásból készült finom tészták tekeregtek.

Továbbhaladva pedig igazi gombakülönlegességeket láthattunk, amelyek Almáskeresztúrról érkeztek. Figura Attila gyermekkorában nagybátyjával járta az erdőt, már kicsi korában elkezdett érdeklődni a kalaposok iránt. Ötféle ízű savanyúságot készít, de szárítva, olajként és parajdi sóval fűszerként is kapható nála feldolgozott gomba. Párja pedig gombás derelyét is kínált a vásárlóknak. – A vargánya a legkeresettebb, de nekem nagy kedvencem a mezei szegfűgomba, talán azért, mert azzal ismerkedtem meg először – mondta el a kistermelő.

A mellette lévő standon pedig csicseriborsó lisztet, fasírtfűszer keveréket és vegán kolbászt kínált Hartmann Tímea és párja. – Tavasz óta foglalkozunk a csicseriborsóból készült termékekkel, mindegyik gluténmentes és rendkívül jó hatással van a cukorszint és a vérnyomás beállítására - mondta el a szennai dietetikus.

Az édesszájúak sem panaszkodhattak, Decsi Andrea sós karamellel és kávés, homoktövises, epres bonbonokkal kedveskedett vásárlóinak. Lekvárokból, mézekből, szörpökből és friss zöldségekből, gyümölcsökből sem volt hiány. De kaphatóak voltak kézműves textiltermékek a köténytől a táskákon át a pöttyös tacskóig és akár maci formájú szappan is.

Sági Judit mangalicából készült szalámival, tepertő krémmel csábította vásárlóit. Homoktövisből, levendulából és feketeberkenyéből készült levek, őrlemények és olajok sorakoztak a standokon. Kocsis Károly gyümölcsecetei mellett aszalványokat, meggybőrt és fermentált savanyúságokat hozott. – A magam termesztette tönkölybúzát itt őrlöm a kedves vásárlóval együtt lisztté, így látja, hogy semmi adalék nincs benne – mondta el a visnyeszéplaki őstermelő.