Öt éve kezdett el óriástök-termesztéssel foglalkozni Keresztes Martin. A sántosi fiatalember féltőn óvta az idei legnagyobb termését, hálóval és egy fehér vászonnal is védte a nyári hőségben.

– Évekkel ezelőtt megfigyeltem, hogy az egyik ismerősöm mindig a patak mellett nevelt takarmánytököt, és szinte rá sem kellett néznie, anélkül is ötvenkilósra megnőttek. Arra gondoltam, hogy magam is megpróbálkozom vele, hátha nekem is sikerül néhány óriástököt felnevelnem – mondta lapunknak Keresztes Martin.

A terv bejött, s mára már professzionális szintre emelte a töknevelést. A Kaposvári Nagypiac tökversenyén többször állhatott fel a dobogó legfelső fokára, a hétvégén pedig a martonvásári országos óriástökmérő versenyen is sikerrel szerepelt. – Több helyi ismerősöm segítségével emeltük fel a tököt az utánfutóra, amelyet szalmabálákkal támasztottunk meg. A hatalmas termény darus autóval került a mérlegelés helyszínére. Engem is meglepetésként ért, amikor kiderült, hogy mennyi a súlya: egészen pontosan 278,5 kilósra nőtt meg – mondta el a sántosi fiatal.

Terményével ezúttal a hetedik helyet sikerült megszereznie az országos versenyen. – Harmadik alkalommal vettem részt a martonvásári versenyen, korábban volt már egy ötödik helyezésem is. Hatalmas élmény volt ezúttal is, hiszen a húsz legnagyobb magyar és osztrák töktermesztő között szerepelhettem – emelte ki Keresztes Martin.

A dobogó legfelső fokára ezúttal egy osztrák gazda állhatott fel, akinek terménye 588 kilós volt.

– Szeretném jövőre megdönteni a rekordomat, az a célom, hogy a tök súlyát legalább száz kilóval megnöveljem – mondta el Keresztes Martin. A sántosi fiatalember megjegyezte: több hozzáértő biztatja, akik azt mondták neki, ha odafigyeléssel mindent megad a növénynek, akár elérheti a 400 kilós súlyt is.

Az állattenyésztési napok közönsége is csodájára járt

A hatalmas sántosi tököt az országos óriástökmérő versenyt követően szombaton hozták haza Martonvásárról Somogyba és a KÁN Egyetemi Napokon is kiállították a 250 és 150 kilós kistestvérei mellett. A sántosi fiatalember idei legnagyobb terményének a kaposvári állattenyésztési napok közönsége is a csodájára járt: sokan fotózták és érdeklődtek arról, milyen módszerekkel lehet ekkorára nevelni egy tököt.