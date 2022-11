Az ecsenyi falubusz minden nap hordja az ebédet a szociálisan rászorulóknak, illetve a betegeket viszi a mernyei orvoshoz, mert a koronavírus-járvány miatt csak a szomszédos községben van rendelés. Az is előfordult, hogy az ecsenyi kisgyermekeket utaztatta a kaposvári színházba. A falubusz azonban tavaly balesetet szenvedett, a hátulját ki kellett cserélni. Sok kilométert futott már, ráadásul a település útjainak 70 százaléka földes út, megviseli a járgányt a göröngyös, hepehupás talaj. Ezért döntöttek úgy, hogy lecserélik. Kicsit több mint 13 millió forintot fordíthatott erre az önkormányzat egy nyertes pályázat révén a Magyar Falu Program (MFP) jóvoltából. Tavaly decemberben befizették a tízszázalékos előleget, de a legutolsó értesüléseik szerint csak 2023 év elején küldi Magyarországra az autógyártó cég az ecsenyiek falubuszát.

– A csúszást a jelenlegi háborús, válságos helyzettel indokolják, mert állítólag az autóba beszerelhető chipekből hiány van a világban – mondta Kőkuti István, Ecseny polgármestere. – Optimista vagyok, bízom abban, hogy megérkezik az új falubuszunk, de jóslásokba nem mernék bocsátkozni. Csak az a biztos, amikor már itt áll a faluközpontban.

Tapsonyban is kifizették már az új falubuszra kért előleget az autókereskedésnek még a nyár elején. – Elvileg 2023 április 30-a az új autó érkezési határideje – nézte át a dokumentációt Fábos István, Tapsony polgármestere. – Arra felhívták a figyelmünket, ha mégsem érkezne meg, akkor az Államkincstárnál lehet módosítást kérni a hosszabbításra. A papírokon az szerepel, hogy az ár nem fog változni akkor sem, ha nem kapjuk meg határidőre. Annyit mondtak, nem biztos, hogy belefér a határidőbe, de a gyártólistán ott van. Tehát gyártani fogják, de hogy pontosan mikor, azt senki sem tudja.

A MFP-től 15 millió forint támogatás érkezett a vásárlásra, de az önkormányzatnak is a zsebébe kellett nyúlni, hogy a mozgáskorlátozotti rámpa mellett 600 ezer forintért egy elektromos fellépőt is beszereljenek a kocsiba. Így nem kell majd odatenni a kis sámlit a beszálláskor, tette hozzá a polgármester. A régi busz sem pihen, minden héten kétszer megfordul a marcali gyógyszertárba, Böhönyéről hozza a szociális étkezéshez az ételt, és emellett 26 óvodásnak is viszi az ebédet.

Egy kamion rohant bele hátulról a heresznyei falubuszba néhány hónapja, azóta a bélavári önkormányzattól bérelnek egy falubuszt. Baráti alapon, kedvezményes áron is havi 50 ezer forintba kerül a bérlés. Tavaly februárban rendelték meg az új falubuszt, és jövő áprilisra ígérték, hogy begördülhet a településre. Rengel Lászlónak, Heresznye polgármesterének az a félelme, hogy addigra nőhet az ár, mert tavaly február óta már emelkedett.

Közel van a város, kórházi járatra fogták be Várdán a régi falubuszt

Pályáztak új falubuszra, mert a régi megérett a cserére, de még használható állapotban van, felelte érdeklődésünkre Varga András, Várda polgármestere. Szerinte azért nem nyertek, mert voltak más önkormányzatok, amelyek jobban rászorultak erre a támogatásra. Az orvosi utak mellett egy héten egyszer kórházi járatra fogták be a régi várdai falubuszt, és a két településrész között szállítják az ebédet. A két településrész ugyanis egymástól egy kilométerre található, és az újtelepi időseket is el kell érniük. Az a szerencséjük, hogy Várda közel van Kaposvárhoz, ezért nem futott még túl sokat a falubusz.