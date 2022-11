Gáncs Kristóf, a szervezet kommunikációs igazgatója a gyűjtéssel kapcsolatos budapesti sajtótájékoztatón elmondta, az "Ételt. Otthont. Esélyt." mottóval meghirdetett december 31-ig tartó Országos Adventi Pénzadománygyűjtés során adományozóikat közvetlenül is megszólítják és egymást követik majd a figyelemfelhívó akciók is. A kommunikációs igazgató kiemelte, a 1353-as adományvonalon keresztül hívásonként és sms-enként 250 forinttal lehet csatlakozni. Aki nagyobb összeget szeretne felajánlani a segelyszervezet.hu oldalon egyszerűen és biztonságosan adakozhat és lehetőség van csekkes és utalásos támogatásra is.

Lehel László a segélyszervezet elnök-igazgatója hangsúlyozta, a megnövekedett élelmiszer- és rezsiárak ellenére sem szeretnék elengedni az esélyteremtő programokban résztvevő gyermekek kezét. Lehel László kiemelte, a jelenlegi becslésük szerint az idén 80 ezer rászoruló kér segítséget az Ökumenikus Segélyszervezettől. Hozzátette, karácsonykor is szeretnék szebbé tenni a legszegényebbek ünnepét. Számítanak arra, hogy szeretetvendégségeiken és segélyakcióikban több rászoruló vesz majd részt, mint a korábbi években.

Az adventi gyűjtést már a Magyar Református Szeretetszolgálat is megkezdte. A Kívánságlista-programban a szervezet adományvonalának hívószámával megegyező 1358 gyermek álmát gyűjtötték össze az alapítvány munkatársai. Dobis-Lucski Zsófia a szeretetszolgálat kommunikációs vezetője lapunknak elmondta, a gyerekek kívánságai között rengeteg ruhanemű, téli kabát, csizma, különféle játék, sportfelszerelés, könyv és elektronikai eszköz is szerepel. A programot először három évvel ezelőtt indították el. Azóta több mint 5500 kisgyermek karácsonyát tették felejthetetlenné és örömtelivé. A kívánságlista a szeretetdoboz.jobbadni.hu oldalon található meg. A gyerekek kéréseit november 30-ig lehet teljesíteni úgy, hogy az adományozó megveszi a kért ajándékot, vagy az értékét felajánlja és a szeretetszolgálat munkatársai megvásárolják majd.