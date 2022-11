Csupán írásos és rajzos dokumentumokból, valamint a föld alól előkerült falmaradványokból, vagyis azok vastagságából sejthető, hogyan nézhetett ki egykor teljes pompájában a kaposvári vár. Ám nem mindenkinek van akkora fantáziája, hogy a rendelkezésre álló adatok segítségével valósághűen elképzelje az építményt, amely egykor a Kapos árterében állt méltóságteljesen, a mocsár közepében. A három évvel ezelőtti ásatások eredményének birtokában egy grafikai megoldásokkal foglalkozó cég képeket és kisfilmet készített: megmutatták, hogyan nézhetett ki az egykori építmény.

Szakonyi Balázs

– Fő profilunk a történelem. Elsősorban műemléképületek rekonstrukciójával foglalkozunk. Leginkább várakkal, templomokkal, és kastélyokkal – sorolta Szakonyi Balázs, a pécsi társaság kreatív vezetője, aki 3D-grafikusként működött közre a kaposvári vár projektben.

Elmondta: leginkább turisztikai, múzeumi szervezetek keresik fel őket, hogy várakat, városokat rekonstruáljanak kiállításokra vagy előadásokra. – A kaposvári vár azonban nem ez a kategória. Nem kaptunk megrendelést, saját finanszírozású projektjeink között készült el. Megtetszett és elkészítettük – mondta. A megvalósításhoz a kaposvári, Molnár István vezette régészeti kutatás alapján előkerült adatokra és Buzás Gergely, a visegrádi Mátyás Király Múzeum igazgatója szakértelmére támaszkodtak.

– Fontosnak tartottuk, hogy a történelmi tájat is bemutassuk, hiszen napjainkban már nem az akkori látványt nyújtja a vidék. Pánya István a kecskeméti múzeum történeti tájak szakértőjeként nyújtott segítséget abban, hogy bemutathassuk, milyen lehetett a Kapos folyó ártere a XV. század végén. Neki köszönhetően 50 négyzetkilométernyi területet tudtunk látványosan bemutatni a most elkészült kisfilmben – mondta Szakonyi Balázs, aki azt is elárulta, hogy egy-egy épület kidolgozásakor az építtető és az építők személye, az adott kor divatja is segít nekik. Például az ablakok formájára lehet következtetni, ám azt, hogy hol helyezkedtek el az épületen, és mennyi volt belőlük, már nehezebb kitalálni.

A kaposvári vár egyike annak a csaknem hatvan várnak, amelyet az elmúlt tizenöt évben rekonstruáltak. – Sokkal bonyolultabb egy ma is megmaradt vár egykori állapotát modellezni. A szigetvári vár rekonstruálása például jóval nehezebb, mint a kaposvárié. Minden esetben a szakterülettel foglalkozó történészekhez fordulunk – mondta. Kaposváron még van egy izgalmas emlékhely, amely megmozdította fantáziájukat: a Szentjakabi Bencés Apátság.