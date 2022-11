A közúti ellenőrzést végző rendőröknek eddig is volt helyszíni mérlegelési jogköre, ennek megfelelően akár szóbeli figyelmeztetéssel is továbbengedhették a feledékeny sofőröket. Ha mégis büntettek, akkor az okmányok hiánya alapesetben kisebb fokú szabálysértésnek minősült, és ötezertől ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot, vagy legfeljebb 150 ezer forintos büntetést vonhat maga után. Arról az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) nem készített kimutatást, hogy eddig összesen hányszor büntettek hasonló esetekben. A gyakorlatban inkább csak szóbeli figyelmeztetést alkalmaztak azokkal a sofőrökkel szemben, akik végig együttműködőek voltak a közúti ellenőrzés alatt.

Jövő év elejétől a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény módosítása teremt új helyzetet. Január 1-től nem kell majd bemutatni az említett két okmányt az igazoltatáskor, és ezért semmilyen módon nem szankcionálhatják a vezetőket, hiszen az többé nem minősül szabálysértésnek. Fontos részlet, hogy a változás kizárólag azokra vonatkozik, akiknek Magyarországon állították ki a jogosítványát és járművük is szerepel a magyar nyilvántartásban.

Kivételt jelent, ha valaki magyarként külföldi rendszámú autót vezet, mert ekkor továbbra is köteles lesz magánál tartani az okmányait, és azokat ellenőrzéskor át kell adnia a rendőröknek. Aki külföldi állampolgárként vezet magyar rendszámú autót, annak ugyanígy kell eljárnia. Külföldön pedig magyarként továbbra is magunknál kell tartani az okmányainkat, és a Magyarországon regisztrált jármű nemzetközi kötelező biztosítási igazolását.

Ne reménykedjenek az eltiltott autósok

A hatályos jogszabályok szerint a járművezetőknek még maguknál kell tartaniuk vezetői engedélyüket, valamint a jármű forgalmi engedélyét is. Aki e téren mulaszt, szabálysértést követ el. A rendőr az intézkedésekor figyelmeztethet, helyszíni bírságot szabhat ki, valamint szabálysértési feljelentést tehet. A szigor indokoltnak tűnik, mert Somogyban sokan azért nem hordják magukkal az iratokat, mert eltiltotta őket a hatóság a járművezetéstől, és a számuk egyre nő. Somogyban 2021-ben csaknem 50, míg 2022. október végéig közel 80 autóvezetőt vontak felelősségre emiatt, adott tájékoztatást erről Batta Zsolt Iván sajtóreferens.

Már elektronikusan ellenőriznek

Az ORFK nem titkolta, hogy a rendőrök évek óta elektronikusan ellenőrzik a Belügyminisztérium nyilvántartásában szereplő adatokat igazoltatáskor. A törvénymódosítás csak követi a gyakorlati eljárásokat. Azokban az esetekben, amikor valakinek a helyszínen elvennék a jogosítványát, ezt januártól csak akkor fogják megtenni, ha az illető átadja azt, de bárhogy is dönt, vezetési jogosultságát egyszerűen felfüggesztik a rendszerben. Mindez hasonlóan alakul akkor is, ha az autót vonják ki a forgalomból: ha vezetője átadja a forgalmit, akkor elveszik tőle, de akkor is kivonják a forgalomból a járművet, ha nincs kéznél az okmány. Ilyen esetekben utólag kell leadnia azt, tették hozzá.