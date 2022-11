A Magyar Közút munkatársainak országosan mintegy 30 ezer kilométernyi utat kell rendben tartaniuk. Ebből Somogyban 20 kilométer gyorsforgalmi, 1655 fő- és mellékút, 27 kilométer kerékpárút. Németh Zsolt kiemelte, minden más úthálózat, ami Magyarországon működik az önkormányzatokhoz vagy az újonnan létesült Magyar Koncessziós Infrastruktúra-Fejlesztő Zrt. (MKIF) kezelésében van. Utóbbi cég felel azért is, hogy az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán a téli időszakban is megfelelően lehessen közlekedni.

Fotós: Muzslay Péter

A tájékoztatón a Közút megyei igazgatója arról is beszélt, télen átlagosan 5000 tonna sót szórnak ki a somogyi utakra. A raktárokat már feltöltötték, jelenleg 5450 tonna sót halmoztak fel. – A megyében 42 olyan nehézgépünk van, amelyek sószóróval és hóekével is el vannak látva – mondta Németh Zsolt. – Ezen kívül 7 rakodógépünk és ugyanennyi olyan eszközünk van, amit komolyabb havazás esetén is munkába tudunk állítani. Kötöttünk szerződést 110 ekével ellátott mezőgazdasági eszközre, amelyek abban az esetben tudnak segíteni, ha erőteljes havazás indul. Olyankor ugyanis a többi gépünkkel a közlekedési szempontból jobban használt, nagyobb forgalmú utakon kell rendet tennünk – hangsúlyozta Németh Zsolt.

A tájékoztatón Molnár Gábor Somogy megyei rendőrfőkapitány kiemelte, a járműveket is fel kell készíteni a téli útviszonyokhoz. Emellett az is fontos lenne, ha a gyalogosok és a kerékpárosok körültekintőbben közlekednének és indokolt esetben a láthatósági mellényt használnák. Neszményi Zsolt főispán, a megyei védelmi bizottság vezetője hangsúlyozta, azon dolgoznak majd, hogy egy esetleges havária-helyzet esetén a betegek és az egyedül élők is hozzájussanak a szükséges egészségügyi ellátáshoz. Wéber Antal a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője az eseményen elmondta, az esetleges beavatkozások idején a közlekedők türelmét kérik.

Fotós: Muzslay Péter

Fotós: Muzslay Péter