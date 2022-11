A katasztrófavédelem által megrendelt feltérképezési munka három éven át tizenöt, szúnyog-tenyészőhelyekben gazdag, de eddig nem kellően feltárt régióban folyt. A kapott eredmények birtokában mind a biológiai szúnyoggyérítés részaránya, mind a kezelések hatékonysága növelhető. A program részeként a Duna és a Tisza teljes magyarországi szakaszán, a Dráva mentén, a Körösök vidékén és a Velencei-tó környezetében derítették fel a jelentős tenyészőhelyeket. Korábban csak a Balaton környezetéről álltak rendelkezésre ilyen térképek, ahol hosszabb ideje jelentős mértékben alkalmazzák a biológia szúnyoggyérítés módszerét. A felméréseket és az adatok feldolgozását szakértők végezték, akik a nemzetközi és a hazai protokolloknak megfelelően jártak el. A korszerű térinformatikai adatbázis elkészítéséhez a terepbejárásokon túl drónokat is alkalmaztak. A feltérképezés eredményei fokozatosan beépültek a katasztrófavédelem által szervezett szúnyoggyérítésbe. Az első jelentős változás a biológiai készítmény granulátumos változatának alkalmazása volt. A granulátummal az ártéri erdőkben is lehetővé vált a hatékony biológiai szúnyoggyérítés a levegőből, a korábbi hazai gyakorlatban egyáltalán nem volt jelen ez a módszer. Mostanra a biológiai szúnyoggyérítés több mint harminc százalékát ez az eljárás teszi ki. A 2010-es években a biológiai szúnyoggyérítésre fordított összeg a szúnyoggyérítés teljes költségének csupán három-öt százalékát tette ki. A felmérési program előrehaladásával ez az arány folyamatosan emelkedett, az idén meghaladta a 15 százalékot. A szervezet célja, hogy a jövőben további régiók feltérképezése is megtörténjen.