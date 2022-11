A Fő utcai épület nyílászáróin folyamatosan jelennek meg a színes alkotások. A rajzokat Őszi Zoltán múzeumpedagógus készíti. Pisztora Zsófia néprajzos muzeológus érdeklődésünkre elmondta, a múzeum sikeresen szerepelt a Nemzeti Kulturális Alap múzeumoknak kiírt Magyar Géniusz Program pályázatán, amelyből az állandó néprajzi kiállítást újítják fel. Kiemelte, a munkával várhatóan a jövő év végére készülnek majd el. A beruházás több láthatatlan háttérmunkával jár a tervezéstől a belsőépítészeti felújításon át egészen a virtuális tartalmak készítéséig.

– Fontosnak tartjuk azt, hogy a felújítási folyamatról tájékoztassuk az embereket – mondta Pisztora Zsófia. – Hogy ez ne csak száraz szövegeket jelentsen úgy gondoltuk, hogy az ablakrajzokon keresztül mutatjuk meg, hogy éppen hol tartanak a felújítási munkák. Ezzel a „lazább” közlési módszerrel pontosan látható hogyan haladunk és várhatóan sokak érdeklődését fel is tudjuk majd kelteni – hangsúlyozta a néprajzos muzeológus. Pisztora Zsófia hozzátette, a néprajzi kiállítást időszerű volt már felújítani, mert évtizedek óta csaknem változatlan formában várta a látogatókat.

Változtak a látogatók igényei

Pisztora Zsófia arról is beszélt lapunknak, hogy a 30 évvel ezelőtt készült tárlat a mostani látogatók igényeit már nem szolgálja ki. – Sajnos nem vonzó már, ha egy tárgyat csak úgy berakunk a tárlóba – mondta a muzeológus. – Szeretnénk másfajta vizuális elemeket is használni, hogy sokkal élvezhetőbb legyen az állandó kiállítás. A látogatók természetesen sok régi tárggyal is találkozhatnak, azonban új, modern kori eszközökkel is bővül a kiállítás. Azok is élvezhetik majd a tárlatot, akik gyorsan akarják megnézni, de azokra is gondolunk, akik jobban el akarnak mélyülni a látottakban – tette hozzá Pisztora Zsófia.