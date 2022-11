Pavlényiné Boza Anita 14 évvel ezelőtt költözött Nagyberénybe Dunaújvárosból, miután megismerte a férjét. A párja tősgyökeres nagyberényi, és Siófokhoz kötötte a munkája. A fiatalasszony azonban szerencsére a helyi óvodába rögtön el tudott helyezkedni. Augusztusban költözött és szeptember elsején már munkába állt. Eleinte szokatlan volt a somogyi falvak világa, de az óvodában hamar megismerte a szülőket, a nagyszülőket. Rövid idő alatt befogadták, és most már semmi pénzért nem költözne vissza, állítja. A faluban mindenki segítőkész, támogatják egymást az emberek, köszönnek egymásnak, és egyedül el meri engedni a gyereket, hogy játsszon két házzal arrébb. Két gyermeke született, a 8 éves Gergő és a 6 éves Imike.

– Az állatok szeretetét a családból hoztam, mert a nagyszüleimnek mindig voltak állatai, míg én a másfél szobás panelban nem tarthattam – mondta Pavlényiné Boza Anita. – Jó pár éve önkénteskedem a siófoki állatvédők mellett. Azóta kialakult, ha valaki a közelben talál állatokat, akkor hívja az óvodavezetőt, mert tudják, hogy én mindent megteszek a mentett állatokért Nagyberény, Som környékén. A Siófokra vezető út mellett gyakran dobnak ki kutyákat az autókból. Otthon van kennelünk, ott tartjuk őket ideiglenesen, amíg nem találnak nekik helyet.



Az írás szeretetét is otthonról hozta. – Azt láttam, hogy a nagyszüleim, szüleim mindig olvastak, rejtvényt fejtettek – emlékezett vissza. – Már általános iskolás koromban is a könyvtárat bújtam. Kilencévesen kezdtem először verseket írni a nagymamámmal, és 15 évesen spirálfüzetbe ceruzával egy regényt leskicceltem. Később volt olyan év, amikor elővettem, de amikor főiskolára jártam nem foglalkoztam vele. Amikor a második fiam született, koraszülött volt, és rengeteg feszültség halmozódott fel bennem, megviselt a kórházi tartózkodás. Kicsit később azt éreztem, hogy ki kell adnom a feszültséget magamból, ezért elővettem a régi füzeteimet, és elkezdtem a regényeimet átírni felnőtt fejjel.

Mindegyik regényben van egyfajta nyomozós krimiszál, vagy rejtély, illetve az állatvédelmet is becsempészi a kötetek lapjaira.

– Az előző kiadóm kicsi volt, de országosan terjesztették a könyveimet bevásárlóközpontokban, postákon dedikáltam – mondta az óvodavezető írónő. – Szépen elfogytak, több könyvem már nem kapható, pedig elég nagy példányszámban adták ki őket. Most bekerültem az ország egyik legnagyobb kiadójához. Még nem merem magamra mondani, hogy befutott író vagyok.



Hónapokig épít



Pavlényiné Boza Anita előregyártott elemekből minden évben szeptembertől karácsonyi falut készít. Összesen 2–3 hónapot szán rá, mindig bővítgeti, tervezgeti. Otthon a vendégszobában helyezte el a vendégágy nagyságában, hungarocellalapon, műhóval, világítással. A figurák mozognak a korcsolyapályán, gazdaságot alakított ki állatokkal. Templomot és temetőt húzott fel, 3D-s nyomtatóval alkotta a sírokat, a tavat, hozzá feljárót, lépcsőt. A karácsonyi falu építése teljesen kikapcsolja, az idén már elkészült.