Szerkesztőségünk megkereste a Magyar Posta sajtóosztályát, hogy megtudja valóban újra kinyitott-e a toponári, illetve a többi településen korábban bezárt postaépület. A szolgáltató válaszában azt írta, a működtetéssel kapcsolatban a Magyar Posta Zrt. megkezdte a tárgyalásokat a polgármesterekkel. Az egyeztetések folyamatban vannak, így további információt egyelőre nem osztanak meg.

A bezárt postaépületek - köztük a toponári - továbbra is zárva vannak. Ezt erősítette meg érdeklődésünkre Szita Károly, Kaposvár polgármestere is. A város vezetője lapunknak elmondta, új vezérigazgatója lett a Magyar Postának, akivel a harmadik munkanapján már fel is vette a kapcsolatot.

– Elkezdtünk tárgyalni arról, hogy milyen feltételekkel tud tovább működni a kaposvári postaszolgáltatás – hangsúlyozta Szita Károly. – Kettő olyan településrész van, ahol messze van a következő postaépület. Az egyik a toponári, a másik pedig a kaposfüredi településrészen található. Kértem a költségekről és az épületek kihasználtságáról is adatokat. Kemény tárgyalások előtt állunk, majd meglátjuk, hogy mi lesz a végeredménye. Természetesen az a célunk, hogy a kaposváriak a lehető legkevesebb kellemetlenséggel és a legtöbb kényelemmel vehessék igénybe továbbra is a posta-szolgáltatásokat – tette hozzá a polgármester.

