Mindössze 17 éves Gothár Odett és csaknem négy éve önkénteskedik az Ökumenikus Segélyszervezetnél. – A televízióban láttuk, hogy a 1353-as adományvonal hívásával segíthetünk és az egész család sms-t küldött és nagyon meghatódtam, mikor egy kisfiú rántott húst kért sült krumplival karácsonyra – mondta el Gothár Odett. A kaposvári gimnazista hozzátette: édesanyja vette fel a kapcsolatot Bacza Barbarával, az Ökumenikus Segélyszervezet kaposvári Biztos kezdet gyermekházának vezetőjével, hogy lánya szeretne a segítőjük lenni. – Részt vettem gyűjtésekben, a piknik mozi szervezésében, vigyáztam a gyerekekre és iskola után megyek ajándékokat csomagolni és az Adománykuckóban is segítek – mondta el a lelkes kaposvári önkéntes. Bízik bene, hogy több kortársa is csatlakozik hozzá. - Mindössze pár órába telt, mikor az ukrán menekült gyerekekkel cirkuszba mentünk, de számukra óriási élmény volt és ezért érdemes önkénteskedni, hogy örömet szerezhessünk a rászorulóknak – emelte ki Gothár Odett, akinek munkáját a hétvégén elismeréssel köszönte meg a segélyszervezet. – Nagyon meglepődtem, azt hittem csak egy rendezvényre megyünk és ott mindenki gratulált, akkor tudtam meg, hogy engem is díjaznak – mesélte mosolyogva a kaposvári önkéntes. Odettet Bacza Barbara jelölte a kitüntetésre. – Odettre mindig számíthatunk több mint három éve, példát mutat a saját korosztálya számára és óriási lelkesedése is nagyra becsülendő – mondta el az Ökumenikus Segélyszervezet kaposvári Biztos kezdet gyermekházának vezetője.

A rendezvény egy figyelemfelhívó óriás élőképpel vette kezdetét a jégpályán, ahol mintegy 100 önkéntes formálta meg a segélyszervezet 1353-as adományvonalának számait, amely tárcsázásával hívásonként 250 forint adománnyal lehet csatlakozni. A résztvevők ezután a Városligeti Műjégpálya dísztermébe sereglettek, ahol olyan önkéntes segítők részesültek elismerésben, akik az elmúlt években kiemelkedően sok segítséget nyújtottak a szervezet munkájához.

Fotós: Ökumenikus Segélyszervezet