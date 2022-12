December hatodika másfél évtizede a magyar pálinka napja is, mivel Miklós püspök nemcsak a pálinka, hanem az elesettek, rászorulók védőszentje is, s a lovagrend minden évben adományokat is gyűjt. Idén tizenhatodik alkalommal szervezték meg a találkozót, negyvenhét tagjuk összesen 2,3 millió forint pénzbeli támogatást adott át a Csillagszem Egyesületnek, amely Down-szindrómás gyerekek sorsának megkönnyítéséért dolgozik. Strényer Ferencné az átadón köszönetet mondott a pálinkalovagoknak, hogy az 1999 óta működő egyesületüket segítették.

– Down-szindrómás gyerekeket nevelő szülők kérésére alakultunk, a szeretet és a sorstársi összetartozás kohéziós erejével működünk, olyanok vagyunk, mint egy nagy család – emelte ki Strényer Ferencné.

Somogy megyéből Gyenesei István és Pach Gábor a lovagrend rendes tagja, míg Madarász Zoltán tagjelölt. Mindhárman hozzájárultak az adományhoz. – Ebben a viharos világban különös jelentősége van az egymásra figyelésnek, annak, hogy a teremtőtől kapott javainkból azoknak is juttassunk, akiknek különösen nagy szükségük van a segítségre – mondta el Gyenesei István.

Megjegyezte: sajnos a rászorulók száma egyre növekszik és ezzel együtt a többségi társadalom felelősségvállalásának is növekednie kell.