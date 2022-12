A múlt héten szavazta meg a kaposvári közgyűlés, hogy minden második lámpa fog világítani a köztereken. Szita Károly polgármester akkor elmondta: a közvilágítás költsége 172 millió forint helyett jövőre 1,3 milliárd forint lehet. Ezért a közvilágítás energiaigényét 50 százalékkal tervezik csökkenteni. A gyalogos átkelőknek és a csomópontoknál maradnak a lámpák. Kaposváron 9600 lámpatest van az utcákon, ezekből 2600 vezérelt LED-es. A közbeszerzést elnyerő kaposvári villamossági vállalat a napokban több utcában már megkezdte a lámpák kikötését. Nem csak Kaposváron, hanem több somogyi településen azon gondolkodnak, hogy minden második köztéri lámpát kikapcsoltatják.

– Nálunk több mint száz lámpát kellene kikapcsolni, amelynek darabja nyolcezer forintba kerül, így a költsége meghaladja a nyolcszázezer forintot – mondta el Nagy László Péter, Mesztegnyő polgármestere. A magas költség miatt inkább azt preferálják, hogy az E.ON Hungária Zrt. a köztéri lámpákat később kapcsolja be és korábban le.

Az E.ON Hungária Zrt. megkeresésünkre azt közölte, hogy a november 10-én hatályba lépett új kormányrendelet alapján lehetősége van az önkormányzatoknak arra, hogy a település közvilágításának időtartamával, illetve mértékével kapcsolatban rendeletet fogadjanak el. Az önkormányzati rendeletet úgy kell megalkotni, hogy az a közbiztonsági, vagyon- és személyvédelmi, valamint közútbiztonsági szempontokat figyelembe vegye. Az önkormányzat által megbízott, a feladatra megfelelő jogosultságokkal rendelkező kivitelezőnek meg kell keresnie a szolgáltatási terület szerint illetékes elosztóhálózati társaságukat egy közös egyeztetésre, melyen kijelölik a kikapcsolni kívánt lámpatesteket, és meghatározzák a kikapcsolás módját. A megvalósítást követően a kivitelezőnek egy megvalósulási dokumentációt kell átadni társaságnak.

Adódhat olyan eset is, amikor az érintett település közvilágítási lámpatesteinek üzemeltetője is az E.ON Hungária Csoport tagja, ekkor szintén előzetes egyeztetés szükséges. A közvilágítás módosításához szükséges munkáknak külön költsége van, az árkalkuláció minden esetben egyedileg történik, a területi sajátosságok, egyedi igények és a megvalósítható megoldások figyelembevételével. Lámpatest kikapcsolására vonatkozó kérést eddig egy somogyi településről kaptak, de több érdeklődő, a lehetőségeket felmérő megkeresés érkezett hozzájuk.





