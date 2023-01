Élethű baba mérlegelését, a helyes fogmosás folyamatát mutatták be a védőnő hallgatók az egyik standnál. Náluk még bébiételt is lehetett kóstolni, de régi eszközöket is láthattak az érdeklődők. – Másodéves hallgató vagyok és szerettem volna egy sokszínű hivatást választani és a védőnő szakma ilyen, könnyű elhelyezkedni ezzel a diplomával – árulta el Gyurkó Fanni.

A Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakgimnázium általános ápoló szakos diákjai pedig a csecsemő gondozást mutatták be az élethű babákon. Bornemissza Ágnes szakoktató egy személyes történetét osztotta meg a fiatalokkal, amely arra hívta fel a figyelmet, hogy mennyire fontos a védőnői szolgálat.

– Egy ismerősünk Dél-Koreába költözött, ahol tanított, miután itt szült annyira bizonytalannak érezte helyzetét a kisbabájával, nem kapott segítséget, inkább hazajöttek – mesélte a tanársegéd. Hozzátette: a magyar védőnői szolgálat hungarikum, 2015-ben volt száz éves és hazánkon kívül mindössze Angliában és a skandináv országokban van hasonló ellátás. A fiataloknak bemutatták a méhnyakrákszűrést is egy női babán, ugyanis a védőnő hallgatóknak már ezt is el kell sajátítaniuk.