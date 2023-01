A Fővárosi Nagycirkusz és több budapesti teátrum – köztük a Nemzeti Színház – adventi felajánlását követően Mága Zoltán Liszt-díjas hegedűművész is lehetővé tette, hogy a szociális és a gyermekvédelmi ellátórendszerben dolgozók térítésmentesen vegyenek részt egy előadáson. A Papp László Budapest Sportarénában rendezett, immár tizenötödik alkalommal megrendezett Budapesti Újévi Koncertjén a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) mintegy 550 munkatársa – köztük a fonyódi székhelyű Somogy Vármegyei II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon, valamint az SZGYF vármegyei kirendeltségének munkatársai – tapsolhatott. A hegedűművész egyébként a hangversenyt a szociális területen helytállók mellett a rendvédelmi és az egészségügyi dolgozóknak, illetve a pedagógusoknak ajánlotta fel áldozatos munkájukért. „A hétköznapi hősök minden támogatást, bátorítást és elismerést megérdemelnek” – nyomatékosította a jótékonysági akcióiról is ismert, világhírű hegedűvirtuóz Európa egyik legnagyobb újévi hangversenyén, melyen nemzetközi hírű énekesek léptek fel.

Kányádi Sándor Csendes pohárköszöntő újév reggelén című versét pedig kiváló művészek tolmácsolták; a színészek között ott volt a Kossuth-díjas Molnár Piroska, a kaposvári Csiky Gergely Színház egykori társulatának tagja, a somogyi vármegyeszékhely díszpolgára is, aki Esztergályos Cecíliával, Balázs Péterrel, Bodrogi Gyulával és Lukács Sándorral közösen énekelte el Kálmán Imre Csárdáskirálynő című nagy­operettjének híres dalát, a Hajmási Pétert. A fergeteges hangulatú koncerten többek között Rost Andrea és Sümegi Eszter, ifj. Mága Zoltán, Mága Jennifer, Szulák Andrea, Nyári Kálmán és Takács Nikolas is színpadra lépett; az Egyesült Államokból pedig díszvendégként érkezett az újévi hangversenyre Sheléa Melody McDonald énekes és zongorista.