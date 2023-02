– Az elmúlt 10 évben országosan csaknem megháromszorozódott a 65–74 éves dolgozók száma, s hasonló folyamat zajlott térségünkben is – mondta Csizmadia Gábor, a Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ) somogyi elnöke, aki egyben a Viapan kaposvári operatív igazgatója. – Szakmai szervezetünk a napokban kihelyezett elnökségi ülést tartott Miskolcon, ahol a nyugdíjasok foglalkoztatásáról és a legújabb változásokról is szó esett. Az Egyensúly Intézet kutatásait, gazdasági elemzéseit osztották meg a résztvevőkkel.

A szakember szerint Somogyban 2021-ben nagyjából 2500 idősebb ember dolgozott, 2022-ben 2800, az idén számuk megközelítheti a 3000-et. Tavaly szeptembertől lehetőség nyílt arra, hogy a közszférában újra foglalkoztathatják a nyugdíjasokat, s így ők többek közt az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben helyezkedhettek el. Csizmadia Gábor azt mondta: a Viapanhoz kapcsolódó Déli Szomszédok Nyugdíjas Szövetkezet a régióban 34 céggel áll kapcsolatban, a kaposvári, marcali és siófoki vállalkozásokon kívül nagyatádival is. Somogyban nagyjából 800 nyugdíjas munkavállalójuk van, számuk 2021-hez képest tavaly 23 százalékkal nőtt. A kiskereskedelmen kívül alapvetően a feldolgozóiparban foglalkoztatják az idősebb alkalmazottakat, s változatos munkakörökben fogadják a jelentkezőket.

– Pénztáros, eladó, udvaros és takarító éppúgy van köztük, mint gyártósori összeszerelő, targoncás vagy csomagoló – mondta. – Szakmai tudás, lojalitás és megbízhatóság: a vállalkozások többek közt emiatt alkalmazzák szívesen őket, 70 százalékuk 65–74 éves. Az egyik legidősebb jelentkező egy 75 éves pénztáros hölgy volt.

Csizmadia Gábor úgy látja: Somogyban a nyugdíjas-foglalkoztatásban 2023-ban nagyjából ötszázalékos bővülésre van kilátás. A friss előrejelzések szerint március végétől, április elejétől nőhet az idősebb alkalmazottak száma, a kereskedelemben éppúgy számítanak a jelentkezésükre, mint az élelmiszeriparban, a szolgáltatásban és az iparban is. Az idősek nagyjából 60 százaléka nyolc órában dolgozik, 40 százalékuk a részmunkaidőt választja.



Fotó: L. R.

Közösséget építenek a szövetkezettel



Csizmadia Gábor elmondta, hogy országosan évről évre csökken a munkaerő, amit részben nyugdíjasokkal vagy külföldi munkavállalókkal pótolhatnak a munkáltatók. A kiszámíthatóság érdekében minden piaci szegmensben lényeges, hogy a termeléshez szükséges dolgozók folyamatosan rendelkezésre álljanak, így a somogyi cégek minden bizonnyal hosszabb távon is felvételt hirdetnek a nyugdíjaskorúaknak is. Kiemelte: a nyugdíjas szövetkezetüknek nem csupán gazdasági feladata van, hanem közösséget is épít. Lényegesnek ítélik a társadalmi felelősségvállalást, Kaposváron nyugdíjas egyetem szervezésében kívánnak közreműködni, s céljuk, hogy Somogyban az egészségügyi szűrővizsgálatoknál is segítséget nyújtsanak.