A világ 500 legnagyobb családi hátterű cégének listáján számos, Magyarországon is közismert márka található, mint például a német BMW, a svájci Roche, a francia L'Oréal, az olasz Prada vagy az osztrák SPAR. Számos társaságnál már elindult a vezetői generációváltás.

A világ 500 legnagyobb családi vállalatának összbevétele mára meghaladta a 8 billió dollárt, és a társaságok együttesen majdnem 25 millió embert alkalmaznak. A rangsorolt vállalkozások 2021-hez képest összességében 10 százalékos növekedést értek el, amivel megelőzik a globális gazdaság bővülését. A listán jegyzett cégek háromnegyede legalább 50 éve működik, közel harmada pedig évszázados múltra tekint vissza. Az index első helyén továbbra is az amerikai Walton család tulajdonában lévő, közel 573 milliárd dollár bevételű Wal-Mart áll.

Az EY elemzése kitér rá, hogy a családtagok továbbra is aktív szerepet játszanak a vállalkozások vezetésében és menedzsmentjében. A TOP500 közel felében a családból töltik be a vezérigazgatói posztot, míg az igazgatósági helyek 23%-át adják rokonok.

„A legnagyobb családi vállalkozások vezetőségének átlagéletkora 62 év, azonban kevesebb mint a cégek 20 százalékánál készülnek tudatosan a generációváltásra azzal, hogy a döntéshozatalban részt vesz egy 40 évnél is fiatalabb családtag” – hívta fel rá a figyelmet Paulovits Márton, az EY felvásárlásokkal és akvizíciókkal foglalkozó területének igazgatója. „Persze a méretekben vannak különbségek, de a cégeket érintő kihívások jelentős része Magyarországon is ugyanaz. A példánál maradva ráadásul, egy 100 éves családi vállalkozás már túl lehet 3-4 generációváltáson is. Ezzel szemben itthon még jórészt az alapítók vannak az élen, és most vagy a közeljövőben, tapasztalat hiányában szembesülnek azzal a kérdéssel, hogy mi lesz a vállalkozás jövője.”

A szakértő hozzátette, hogy érdemes jó előre, tudatosan, külső tanácsadóval közösen tervezni az átadást, hiszen szinte elkerülhetetlen, hogy az utódlással kapcsolatos üzleti döntéseket ne befolyásolják a személyes motivációk.

A rangsorban szereplő vállalkozásoknak közel a fele Európából, negyede pedig Észak-Amerikából került ki. Ausztrián kívül a kelet-közép európai régió országaiból egyetlen vállalkozásnak sem sikerült felkerülni a listára. Az ötszáz legnagyobb családi cég között számos, idehaza is ismerősen csengő márka tűnik fel, mint amilyen a Ford, a Bosch, a Dell, a Red Bull, az ALDI, a Henkel vagy a H&M.

Az EY részletes elemzése ide kattintva olvasható:

A teljes lista a következő linken érthető el: EY and University of St.Gallen Global Family Business Index